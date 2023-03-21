我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

提交報稅表前避免犯這些錯 降低被查稅機率

葛妮絲派特洛出庭拿筆記本遮臉 遭控滑雪撞人肇逃

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

記者蘇詠智／即時報導
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

湯姆克魯斯自製自演的「捍衛戰士：獨行俠」入圍今年奧斯卡最佳影片、音效等6項獎，各方期待他在頒獎典禮上現身，他卻臨陣缺席，不管真正的理由為何，八卦刊物就是認定他是想避開擔任頒獎人的前妻妮可基嫚。無巧不巧，妮可基嫚當晚雖然沒有碰到阿湯，卻也為了可能和前夫狹路相逢緊張不已，被形容「一整天的表現都超級反常」！

妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經是好萊塢最知名的明星夫妻，相較阿湯的另兩段婚姻，他和妮可在一起比其他兩位前妻都要久，但這並沒有減少離婚帶來的尷尬，尤其這20多年來兩人碰巧同場的情況連一隻手掌都數得出來，妮可也了解阿湯向來對於頒獎典禮之類的場合出席意願不太高，所以奧斯卡主辦單位邀請她和「路德探長」黑人男星伊卓斯艾巴一起頒最佳導演獎，她並沒有考慮太久就答應，然後才接到阿湯有可能出席頒獎典禮的消息，心情馬上陷入焦慮。

以最佳導演獎的重要性，妮可一定會被安排在典禮的第一排，而湯姆克魯斯這樣的重量級紅星，多半也是會坐在第一排，任何導演都捨不得放過不拍這對昔日夫妻離婚多年後的互動，屆時要多尷尬就有多尷尬。妮可緊張到都不知道該怎麼反應，拚命展現對現任丈夫凱斯厄本的愛，要讓外界知道揮別了阿湯的日子過得更好，一舉一動都充滿著刻意和不自然，直到典禮主持人吉米金莫的開場脫口秀，明白點破阿湯當晚不會出席，妮可才變得輕鬆不少。

其實好萊塢不乏離婚後還能當朋友、甚至維持家人般感情的前夫妻，像是黛咪摩兒與布魯斯威利，然而湯姆克魯斯和他們的前妻們顯然都不是如此，就連「安全同台」這點都做不到，更讓人好奇他們之間到底發生了什麼？

妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯也曾是甜蜜夫妻，但離婚後不相往來。（路透資料照片）
妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯也曾是甜蜜夫妻，但離婚後不相往來。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 導演 奧斯卡

上一則

葛妮絲派特洛出庭拿筆記本遮臉 遭控滑雪撞人肇逃

下一則

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目全錄

延伸閱讀

媽媽眼中的性感男神 湯姆克魯斯無意外奪冠 亞軍竟是他

媽媽眼中的性感男神 湯姆克魯斯無意外奪冠 亞軍竟是他
阿湯躲妮可基嫚缺席奧斯卡？ 2天後現身米高肯恩90歲生日趴

阿湯躲妮可基嫚缺席奧斯卡？ 2天後現身米高肯恩90歲生日趴
湯姆克魯斯沒去奧斯卡 但跑去巨星生日宴 還開黃腔

湯姆克魯斯沒去奧斯卡 但跑去巨星生日宴 還開黃腔
湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？

湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
曾馨瑩(後排左起)加碼曬出4年前與BLACKPINK的珍貴合照。(取材自Instagram)

曝跟BLACKPINK私照 郭台銘辣妻曾馨瑩美成這樣

2023-03-19 02:43

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破
92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機