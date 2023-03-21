離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 自製自演的「捍衛戰士：獨行俠」入圍今年奧斯卡 最佳影片、音效等6項獎，各方期待他在頒獎典禮上現身，他卻臨陣缺席，不管真正的理由為何，八卦刊物就是認定他是想避開擔任頒獎人的前妻妮可基嫚。無巧不巧，妮可基嫚當晚雖然沒有碰到阿湯，卻也為了可能和前夫狹路相逢緊張不已，被形容「一整天的表現都超級反常」！

妮可基嫚與湯姆克魯斯曾經是好萊塢最知名的明星夫妻，相較阿湯的另兩段婚姻，他和妮可在一起比其他兩位前妻都要久，但這並沒有減少離婚帶來的尷尬，尤其這20多年來兩人碰巧同場的情況連一隻手掌都數得出來，妮可也了解阿湯向來對於頒獎典禮之類的場合出席意願不太高，所以奧斯卡主辦單位邀請她和「路德探長」黑人男星伊卓斯艾巴一起頒最佳導演 獎，她並沒有考慮太久就答應，然後才接到阿湯有可能出席頒獎典禮的消息，心情馬上陷入焦慮。

以最佳導演獎的重要性，妮可一定會被安排在典禮的第一排，而湯姆克魯斯這樣的重量級紅星，多半也是會坐在第一排，任何導演都捨不得放過不拍這對昔日夫妻離婚多年後的互動，屆時要多尷尬就有多尷尬。妮可緊張到都不知道該怎麼反應，拚命展現對現任丈夫凱斯厄本的愛，要讓外界知道揮別了阿湯的日子過得更好，一舉一動都充滿著刻意和不自然，直到典禮主持人吉米金莫的開場脫口秀，明白點破阿湯當晚不會出席，妮可才變得輕鬆不少。