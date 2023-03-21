吳姍儒生了 兒子可愛模樣曝光

吳姍儒生下可愛兒子。圖／摘自臉書

吳姍儒生了！她剛在臉書 報喜，生下兒子「Mason 小初一」，驚人的是她看來狀態絕佳，完全沒有產後的狼狽，兒子的長相也曝光，紅通通的臉蛋依偎在媽媽懷裡，十分可愛。

以下為臉書全文

這日，我們歡歡喜喜地誕下「Mason 小初一」

充滿感謝感動，也深刻地體會了奇蹟與盼望。

這天天在我肚子裡開趴踢的小男孩現在穩當地在我懷裡，

見了面，倒是相當客氣，哭聲輕柔撒嬌，牽動我心。

愛本來就很強大，眾水不能熄滅，洪流也不能淹沒，

只是沒想到，我們真的有這個權利和資格孕育出這份愛。

💛好榮幸。

#小初一

#MasonWang

#生命是可以很美好的

他在我胸口那一刻就瞬間安靜了下來，

周圍還一團混亂忙碌的狀況下，

我小小聲地跟他說：兒子，快樂就好，我愛你。

你是你，我是我，你永遠都是你自己的，

而我永遠會在你身邊陪伴聆聽你。

今天要聽：Welcome to Wonderland by Anson Seabra

*雖然是男生但所有新生兒都是粉色帽子，潮。

*請先讓我好好休息，所有的祝福我們都收下囉！

*謝謝所有照顧我們的醫護人員也謝謝疼愛我的所有人。