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布萊德彼特愛「婚」頭 想介紹女友認識孩子 裘莉偏作梗

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特（左）對女友伊妮絲迪拉蒙態度很認真，而且有結婚的念頭。圖／摘自In Touch
布萊德彼特（左）對女友伊妮絲迪拉蒙態度很認真，而且有結婚的念頭。圖／摘自In Touch

布萊德彼特與新女友伊妮絲迪拉蒙感情愈來愈穩定，被傳他和伊妮絲已經認定彼此，也沒有再和其他人碰面約會，積極想把她介紹給子女們認識，可惜他和孩子們的媽—安琪莉娜裘莉，婚變到現在還沒能談妥財產分配與孩子監護權的問題。有裘莉作梗，他的小孩也沒機會與伊妮絲多多認識。不過他的友人們大多都已接受伊妮絲。

雖然布萊德彼特和伊妮絲迪拉蒙年紀差了20多歲，彼此卻很聊得來，無怪乎他現在對伊妮絲態度認真到考慮結婚這件事。倘若兩人真的有緣結為夫妻，將會是他繼與珍妮佛安妮絲頓、安琪莉娜裘莉後的第3段。布萊德彼特雖然被裘莉影響了和孩子們的感情，仍有小孩對他並不排斥、樂於與他親近，就像他和裘莉的親生長女喜蘿，一直鼓勵媽媽趕快和爸爸解決紛爭、早點辦妥離婚，才都能夠邁進人生的新階段，就不知道裘莉肯不肯接受？

而布萊德彼特之前帶著伊妮絲到巴黎，明著是為了在凱撒獎頒獎典禮上向多年合作的「鬥陣俱樂部」導演大衛芬奇獻上榮譽獎，其實也藉機介紹伊妮絲和大衛認識。他近期和喬治柯隆尼一起拍新片，喬治自然也和伊妮絲碰過面，對於伊妮絲的印象不錯，友人們都樂見布萊德彼特在伊妮絲身上找到幸福。

安琪莉娜裘莉（左二）把每個孩子都牢牢抓住。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左二）把每個孩子都牢牢抓住。（路透資料照片）

裘莉 布萊德彼特 導演

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