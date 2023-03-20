「王冠」再挑動英皇室敏感神經 黛妃死亡車禍下季登場

查理(左)與黛安娜的婚姻悲劇是「王冠」近期情節重點。圖／摘自imdb

Netflix 精裝大戲「王冠」過往就不斷引發英國 皇室的不滿，甚至曾要求在片頭前加註內容虛構的字幕，但Netflix始終沒有配合，而近來英國「每日郵報」發現有一輛被撞毀的道具車出現在片場，據傳已經秘密運往巴黎，敏感的人立刻聯想到這是要拍攝震驚世界的黛安娜王妃車禍 喪生片段，「每日郵報」馬上抨擊「王冠」又要在皇室的傷口上灑鹽，將這場當事人不少親友仍在世、不願意回憶起的意外事件重現。

「王冠」去年在英國伊麗莎白二世女王去世才兩個月的當口，推出的第5季中提到一堆目前已貴為國王的查理和黛安娜之間婚姻失敗的內幕，還重現了黛安娜在BBC訪問中親口坦言「婚姻中有3個人，太擠」的經典畫面，這場訪問曾是現今的王儲威廉王子希望BBC永遠不要重播、讓他傷感的片段，「王冠」偏要重現，自然招來抨擊。

而劇組雖然為了緬懷女王曾經停工兩天，停工的當下正好就是在拍黛安娜巴黎意外的相關內容，成了被撻伐的焦點，那時Netflix曾表示：「車禍當下的那一刻，不會在劇中出現。」而從「每日郵報」發現了被撞爛的車子道具來看，這點承諾似乎會跳票。」

當初黛安娜發生意外離世，兩個兒子威廉、哈利年幼就失去母親，受到世人同情，查理卻在幾年後就跟「小三」卡蜜拉結婚，現在分別是英國國王、王后，儘管卡蜜拉奪愛這件事，不太可能被遺忘，至少外界不要一再重提，比較不會讓她繼續難堪，而「王冠」這樣做，擺明了就是不在意她的感覺，也難怪媒體要趕快先跳出來幫王后開第一槍。