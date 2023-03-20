我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭願討論中方和平方案 美：現停火是認可俄占領

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

「王冠」再挑動英皇室敏感神經 黛妃死亡車禍下季登場

記者蘇詠智／即時報導
查理(左)與黛安娜的婚姻悲劇是「王冠」近期情節重點。圖／摘自imdb
查理(左)與黛安娜的婚姻悲劇是「王冠」近期情節重點。圖／摘自imdb

Netflix精裝大戲「王冠」過往就不斷引發英國皇室的不滿，甚至曾要求在片頭前加註內容虛構的字幕，但Netflix始終沒有配合，而近來英國「每日郵報」發現有一輛被撞毀的道具車出現在片場，據傳已經秘密運往巴黎，敏感的人立刻聯想到這是要拍攝震驚世界的黛安娜王妃車禍喪生片段，「每日郵報」馬上抨擊「王冠」又要在皇室的傷口上灑鹽，將這場當事人不少親友仍在世、不願意回憶起的意外事件重現。

「王冠」去年在英國伊麗莎白二世女王去世才兩個月的當口，推出的第5季中提到一堆目前已貴為國王的查理和黛安娜之間婚姻失敗的內幕，還重現了黛安娜在BBC訪問中親口坦言「婚姻中有3個人，太擠」的經典畫面，這場訪問曾是現今的王儲威廉王子希望BBC永遠不要重播、讓他傷感的片段，「王冠」偏要重現，自然招來抨擊。

而劇組雖然為了緬懷女王曾經停工兩天，停工的當下正好就是在拍黛安娜巴黎意外的相關內容，成了被撻伐的焦點，那時Netflix曾表示：「車禍當下的那一刻，不會在劇中出現。」而從「每日郵報」發現了被撞爛的車子道具來看，這點承諾似乎會跳票。」

當初黛安娜發生意外離世，兩個兒子威廉、哈利年幼就失去母親，受到世人同情，查理卻在幾年後就跟「小三」卡蜜拉結婚，現在分別是英國國王、王后，儘管卡蜜拉奪愛這件事，不太可能被遺忘，至少外界不要一再重提，比較不會讓她繼續難堪，而「王冠」這樣做，擺明了就是不在意她的感覺，也難怪媒體要趕快先跳出來幫王后開第一槍。

有意思的是，過往曾經是獎項常勝軍的「王冠」，去年換上第3代要角，不過入圍、得獎的情況明顯與前兩代有落差，甚至連威尼斯影后伊美黛史坦頓扮演女王都沒能獲獎，飾演怨婦版黛安娜的伊莉莎白戴比基也落空，讓人格外感到有玄機。

資深影后伊美黛史坦頓沒能因為在「王冠」中扮演女王而獲獎。圖／摘自imdb
資深影后伊美黛史坦頓沒能因為在「王冠」中扮演女王而獲獎。圖／摘自imdb
「王冠」被發現還是要如實重現戴安娜王妃車禍去世的那一幕。圖／摘自Daily Ma...
「王冠」被發現還是要如實重現戴安娜王妃車禍去世的那一幕。圖／摘自Daily Mail

英國 Netflix 車禍

上一則

劉真逝世即將滿3周年 吳宗憲吐辛龍近況

下一則

影／確認患失智症後第一個生日 布魯斯威利歡呼 妻子卻哀傷

延伸閱讀

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根
哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以

哈利、梅根受邀父王加冕 子女不准去 卡蜜拉孫兒卻可以
即位後首次國是訪問 英王查理將訪法德 脫歐後建立橋梁

即位後首次國是訪問 英王查理將訪法德 脫歐後建立橋梁
英王查理將訪法德 首度以國王身分國是訪問

英王查理將訪法德 首度以國王身分國是訪問

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
迪麗熱巴身穿簍空禮服胸前險曝光。(取材自微博)

迪麗熱巴簍空禮服胸前下滑險曝光 顫抖喊「好冷」

2023-03-18 02:05
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

2023-03-16 17:23
李龍基(左)與Chris感情不受年齡限制。圖／截圖自IG

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

2023-03-16 11:08
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15

超人氣

更多 >
車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同