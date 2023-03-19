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朝聖BLACKPINK遭批「素質差」 賈永婕公開道歉

記者林怡秀／即時報導
賈永婕對於擋到其他粉絲視線感到抱歉。圖／摘自臉書
賈永婕對於擋到其他粉絲視線感到抱歉。圖／摘自臉書

韓國女團「BLACKPINK」昨晚在高雄開唱，吸引4萬多人朝聖，其中不乏影劇名人，但有網友在Dcard論壇上爆料，指賈永婕已經坐在VIP 2區的第一排，卻還是站起來擋住後面觀眾的視線，遭轟「素質有夠差」，剛賈永婕在臉書發文道歉，她表示自己買的是6800元(新台幣，約222美元)的位置，因為靠近舞台中央的觀眾都站起來，導致她必須也要站起來才能看到，對於造成後面觀眾的困擾感到相當抱歉。

有網友在Dcard論壇抱怨，本來剛進場時第一排沒有人，所以可以清楚看到舞台，後來陸續有一排婆媽跟兩個年輕女生入座第一排，演出開始後，第一排的人紛紛站起來，導致後面的人也看不到，雖然過程中有提醒前排觀眾坐下來，但沒多久前排的人又站起來，讓網友忍不住抱怨都已經坐在第一排了，還要一直站起來影響後面的粉絲，文末直接貼出賈永婕的ig截圖，開酸「滑了一下發現是賈永婕啦哈哈，素質真的有夠差。」

賈永婕則在臉書公開道歉：「昨天我坐在舞台側邊6800的位子，現場的氣氛真的很嗨！靠舞台中央區域的觀眾都站起來，我們也要站起來才能看到，但是今天發現有造成後面朋友的困擾還是抱歉，以後會多注意的！！」

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