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不只台灣 韓流撲全球 演唱會門票喊天價

編譯陳苓／綜合外電
韓國偶像團體Blackpink今年稍早的香港演唱會二手票，賣出接近新台幣10萬元(約3300美元)的高價。 美聯社
韓國偶像團體Blackpink今年稍早的香港演唱會二手票，賣出接近新台幣10萬元(約3300美元)的高價。 美聯社

韓國偶像樂團掀起國際熱潮，二手票價也高得驚人。不只台灣傳出搖滾區喊出四倍價格，女子團體Blackpink今年稍早在香港演唱會的門票，轉售價逼近新台幣10萬元(約3300美元)；英國倫敦的二手門票也接近新台幣兩萬元(約655美元)，等於當地半個月房租。

馬來郵報引述南華早報指出，Blackpink 1月在香港開唱，第13排座位原本要價港幣2,999元（約382美元），網路的二手票賣出空前價格、達港幣2.5萬元（約3185美元）。

衛報報導，Blackpink去年12月在英國倫敦O2體育館演出，站票160英鎊起跳（約195美元），但是熱絡買氣讓站票價格升抵500英鎊（約610美元）。粉絲Amy Britton說，最便宜的Blackpink門票相當於半個月房租，她很想去現場，但是客觀來看，她可以選擇用這筆錢支付一個月的住宿、或是看兩小時的Blackpink舞臺表演，這個價格真的很離譜（insane amount of money）。

不少粉絲也抱怨，許多韓團剛宣布演唱會日期，隔幾天門票就火速開賣，讓有錢支付高價的黃牛可以出手搶票，推升二手票價。

韓國團體頻傳解散、或因兵役休團，迅速開賣門票有利韓流偶像，讓他們能在極度競爭的娛樂圈維持需求。K-pop記者指出，此種作法出現於2010年代，當時有許多新團體出道，偶像必須趕快發行專輯做宣傳，上張專輯和新專輯的間隔時間一拉長，會被粉絲和大眾遺忘，讓其他團體有出頭機會。

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