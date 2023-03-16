我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮樂見澤倫斯基與習近平對談 籲北京勿偏袒俄國

同業拔刀相助 股指齊漲慶祝

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

世界新聞網／即時報導
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)
楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊獲得第95屆奧斯卡最佳女主角獎，典禮中一直陪在她身邊的男伴是誰？其實他的名氣絕對不小於楊紫瓊，他是與楊紫瓊交往19年的伴侶尚‧陶德(Jean Todt)。

77歲的陶德是賽車界響噹噹的人物，他在擔任法拉利一級方程式車隊經理時，與舒馬赫 (Michael Schumacher) 攜手創造了法拉利的黃金年代；陶德後來又擔任國際汽車聯合會(FIA)主席，在退休之後，目前是聯合國道路安全特使。

陶德與楊紫瓊在2010年於法拉利車隊相識，當時楊紫瓊是法拉利的的品牌大使，兩人從工作關係中逐漸發展出感情，並在2004年公開戀情。

楊紫瓊(左)與男友陶德出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)
楊紫瓊(左)與男友陶德出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)

由於都是名人，兩人的關係一直受到外界所關注，他們在2013年訂婚，並曾表示將步入禮堂，但直到如今都沒有後續消息，兩人迄今仍是未婚夫妻。

楊紫瓊的父親於2014年在馬來西亞過世，曾傳聞楊紫瓊原希望能讓父親在世時，看到女兒出閣，但最終未能如願；當時陶德隨即陪同楊紫瓊飛回馬來西亞參加葬禮，訃告裡也將陶德列為楊家的女婿。

陶德經常公開表達對楊紫瓊的愛和支持，並表示兩人是相知相守的一生伴侶，在一起非常幸福；雖然楊紫瓊在上台領獎致詞時沒有提及陶德，但典禮後楊紫瓊就在Instagram上傳兩人緊握奧斯卡獎座的照片，並打上一整排愛心。

楊紫瓊 陶德 奧斯卡獎

上一則

湯姆克魯斯沒去奧斯卡 但跑去巨星生日宴 還開黃腔

延伸閱讀

祝賀楊紫瓊奪奧斯卡影后竟寫「低俗字眼」 美聯社挨轟

祝賀楊紫瓊奪奧斯卡影后竟寫「低俗字眼」 美聯社挨轟
楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀

楊紫瓊登奧斯卡舞台 「3膚色影后」同框超榮耀
奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍
楊紫瓊沸騰圈內好友 李連杰後台暖抱

楊紫瓊沸騰圈內好友 李連杰後台暖抱

熱門新聞

白冰冰加入「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」陣容。記者李政龍／攝影

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

2023-03-15 16:31
奈及利亞歌手Tems參加奧斯卡頒獎典禮的服飾，擋住後方觀眾的視線，被網友評為「自私」。(Getty Images)

奧斯卡典禮上最自私？坐她後面什麼都看不到

2023-03-14 17:06
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒