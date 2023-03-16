楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊(右)與男友陶德在奧斯卡頒獎典禮留影。(美聯社)

楊紫瓊 獲得第95屆奧斯卡最佳女主角獎，典禮中一直陪在她身邊的男伴是誰？其實他的名氣絕對不小於楊紫瓊，他是與楊紫瓊交往19年的伴侶尚‧陶德 (Jean Todt)。

77歲的陶德是賽車界響噹噹的人物，他在擔任法拉利一級方程式車隊經理時，與舒馬赫 (Michael Schumacher) 攜手創造了法拉利的黃金年代；陶德後來又擔任國際汽車聯合會(FIA)主席，在退休之後，目前是聯合國道路安全特使。

陶德與楊紫瓊在2010年於法拉利車隊相識，當時楊紫瓊是法拉利的的品牌大使，兩人從工作關係中逐漸發展出感情，並在2004年公開戀情。

楊紫瓊(左)與男友陶德出席奧斯卡頒獎典禮。(美聯社)

由於都是名人，兩人的關係一直受到外界所關注，他們在2013年訂婚，並曾表示將步入禮堂，但直到如今都沒有後續消息，兩人迄今仍是未婚夫妻。

楊紫瓊的父親於2014年在馬來西亞過世，曾傳聞楊紫瓊原希望能讓父親在世時，看到女兒出閣，但最終未能如願；當時陶德隨即陪同楊紫瓊飛回馬來西亞參加葬禮，訃告裡也將陶德列為楊家的女婿。

陶德經常公開表達對楊紫瓊的愛和支持，並表示兩人是相知相守的一生伴侶，在一起非常幸福；雖然楊紫瓊在上台領獎致詞時沒有提及陶德，但典禮後楊紫瓊就在Instagram上傳兩人緊握奧斯卡獎 座的照片，並打上一整排愛心。