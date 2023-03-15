鄭秀文主動牽手摟腰 男星首演男主就當「天后的男人」

鄭秀文相當喜愛「流水落花」劇本，零片酬接演力挺新導演。（圖：甲上娛樂提供）

新銳導演 賈勝楓執導首部電影 長片作品「流水落花」，鄭秀文相當喜愛劇本，零片酬接演力挺新導演，也憑藉寄宿家庭母親「天美姨姨」的感動演出，率先榮獲香港 電影評論學會最佳女演員獎，更第10度提名香港電影金像獎影后。

陸駿光升格電影男主角就成為「天后的男人」，與鄭秀文首次合作就合演結婚多年夫妻，有不少感情戲，讓他一開始相當緊張，幸好鄭秀文很親切，還主動牽他手和摟腰，兩人很快就拉近距離，情緒重的戲也都默契絕佳。

鄭秀文與陸駿光這對夫妻因經歷喪子之痛，展開成為寄養父母之路，相處上卻也漸漸產生隔閡 。陸駿光大讚鄭秀文相當主動及親切，在讀劇時就主動前來說話，從劇本到愛吃什麼都聊，讓陸駿光漸漸放下戒心：「試造型時我們要牽手，我當下有點僵硬的牽著，再到拍戲現場，她見我還是放不開，就主動拉著我的手放在自己的腰上，還說『你怕什麼呀』，讓我立刻放下緊張和壓力。」他們也表示從讀劇後大家就破冰，相處得十分愉快，所以很快就營造夫妻感覺。

鄭秀文也補充，她認為演出時跟對手演員相處舒服很重要，並笑稱陸駿光在戲裡戲外都像一個大孩子，和角色性格一致 ，所以在相處上沒有問題，導演賈勝楓也認同他在言談間發現陸駿光本身的性格就跟「彬叔叔」極為相似，所以大膽起用他來擔任主演。

鄭秀文還開金口獻聲演唱主題曲「我這樣活了一天」。導演賈勝楓表示最初收到音樂，與作詞者林若寧討論歌曲希望帶出的意境：「想像天美姨姨獨自一個人在河邊，邊走路邊哼歌的感覺。這次特地選用了編曲上最純樸的版本，只用一把吉他彈奏，樸素、隨意、溫馨地帶出回想到從前的感覺，充分表達了角色的心境。」