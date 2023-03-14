郭書瑤曝「性需求」 拍情慾戲：台灣男演員都太客氣了

郭書瑤14日出席電影「高潮速成班」首映會。記者李政龍／攝影

郭書瑤（瑤瑤）14日出席電影 「高潮速成班」首映會，直說白色情人節特地來看這部片滿有意義的，「提醒廣大女性們，在愛別人之外更要記得愛自己！」

「高潮速成班」講到性需求，她被問到突然有需求的話會怎麼解決？直說自己需求偏少，「有對象的時候比較有，沒有對象的時候根本不會想到這件事情」更說最近「很想想，但是沒得想。」曾在台劇 「未來媽媽」中演出大尺度床戲的瑤瑤也分享自己拍片的想法：「拍情慾戲的時候覺得，台灣男演員都小心翼翼、太客氣了，我覺得既然是工作，就可以大方一點沒有關係。至於拍戲尺度，我覺得只要是有意義的裸露、是值得去試的劇本，我其實會想要嘗試看看。」

對於外表的壓力，瑤瑤也分享：「我自己剛開始當然也會有外表的壓力，畢竟我們是必須站在螢光幕前的人，難免會有上鏡頭可能不是這麼完美的狀態，也會被大家講，但後來覺得我自己喜歡就好。我們沒有辦法控制別人去批評我們，所以要讓自己轉念，我們喜歡就好，不管高矮胖瘦，自己喜歡最重要。」「高潮速成班」將於3月15日獨家於CATCHPLAY+影音平台上架。