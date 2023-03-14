潔美李寇蒂斯後台說錯話 向記者求饒「別取消我」

潔美李寇蒂斯在奧斯卡記者會上說錯話，趕緊向記者求饒道歉。(美聯社)

潔美李寇蒂斯（Jaimie Lee Curtis）以精湛演技，在2023年奧斯卡 頒獎典禮上獲得了最佳女配角獎。然而，她在典禮後台接受媒體聯訪時，誤以為一名連線訪問她的記者是「推特 上的酸民」，因而毫不留情地痛批對方；在發現自己搞錯後，潔美李寇蒂斯趕緊補救道歉，並請求現場記者不要用「取消（Cancel）文化」攻擊她。

潔美李寇蒂斯因出演《媽的多重宇宙 》而獲獎，她在接受得獎聯訪時，以為主持人說的虛擬新聞室（Virtual press room）是指網友推文，當時她眉頭一挑，說：「那些人啥都不是，他們（不像你們記者）有水和食物，他們坐在家裡，旁邊有小孩尖叫，老公還在外面偷吃，他們心裡苦，幻想能像你們一樣坐在這裡。」

結果接下來提問的記者說：「嗨潔美，我這邊有食物。」

在發現對方是真人，甚至跟她的家族一樣來自匈牙利，潔美李寇蒂斯趕緊道歉：「我以為妳是一條匿名推文...我還攻擊妳丈夫有外遇...求求大家不要『取消』我，至少不要在這個屬於我的夜晚，如果你們真的要取消我，拜託等到明天。」

潔美李寇蒂斯在後台的「短暫炎上」也在網路上引發了討論。許多人欣賞她的幽默感和自嘲姿態，不僅為她的形象增添了好感度，而她的誠實態度也令人印象深刻。

影片來源：YouTube Variety