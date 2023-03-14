我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國防部：美無人偵察機與俄戰機相撞 墜入黑海

拜登頒布行政命令 加強購槍背景調查

潔美李寇蒂斯後台說錯話 向記者求饒「別取消我」

世界新聞網／即時報導
潔美李寇蒂斯在奧斯卡記者會上說錯話，趕緊向記者求饒道歉。(美聯社)
潔美李寇蒂斯在奧斯卡記者會上說錯話，趕緊向記者求饒道歉。(美聯社)

潔美李寇蒂斯（Jaimie Lee Curtis）以精湛演技，在2023年奧斯卡頒獎典禮上獲得了最佳女配角獎。然而，她在典禮後台接受媒體聯訪時，誤以為一名連線訪問她的記者是「推特上的酸民」，因而毫不留情地痛批對方；在發現自己搞錯後，潔美李寇蒂斯趕緊補救道歉，並請求現場記者不要用「取消（Cancel）文化」攻擊她。

潔美李寇蒂斯因出演《媽的多重宇宙》而獲獎，她在接受得獎聯訪時，以為主持人說的虛擬新聞室（Virtual press room）是指網友推文，當時她眉頭一挑，說：「那些人啥都不是，他們（不像你們記者）有水和食物，他們坐在家裡，旁邊有小孩尖叫，老公還在外面偷吃，他們心裡苦，幻想能像你們一樣坐在這裡。」

結果接下來提問的記者說：「嗨潔美，我這邊有食物。」

在發現對方是真人，甚至跟她的家族一樣來自匈牙利，潔美李寇蒂斯趕緊道歉：「我以為妳是一條匿名推文...我還攻擊妳丈夫有外遇...求求大家不要『取消』我，至少不要在這個屬於我的夜晚，如果你們真的要取消我，拜託等到明天。」

潔美李寇蒂斯在後台的「短暫炎上」也在網路上引發了討論。許多人欣賞她的幽默感和自嘲姿態，不僅為她的形象增添了好感度，而她的誠實態度也令人印象深刻。

影片來源：YouTube Variety

媽的多重宇宙 奧斯卡 推特

上一則

湯姆克魯斯缺席奧斯卡 竟是為了躲妮可基嫚？

延伸閱讀

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立

「黑豹」女王被批沒風度 輸掉女配角後未鼓掌也未起立
楊紫瓊奪奧斯卡影后 「媽的多重宇宙」橫掃7獎

楊紫瓊奪奧斯卡影后 「媽的多重宇宙」橫掃7獎
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
奧斯卡／潔美李寇蒂斯奪獎 「尖叫女王」首次入圍拿女配

奧斯卡／潔美李寇蒂斯奪獎 「尖叫女王」首次入圍拿女配

熱門新聞

楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46
「媽的多重宇宙」劇組得到奧斯卡七項大獎。（路透）

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

2023-03-13 00:45
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

2023-03-13 11:15
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40

超人氣

更多 >
非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓

非裔男當街搶劫 德州越南裔單親媽「2度重摔」致癱瘓
「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態
「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光