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奧斯卡頒原創歌曲獎主持口誤 網友批：印度不只寶萊塢

中央社新德里14日專電
印度電影「雙雄起義」主題曲Naatu Naatu，在奧斯卡頒獎典禮掀起高潮。(美聯社)
印度電影「雙雄起義」主題曲Naatu Naatu，在奧斯卡頒獎典禮掀起高潮。(美聯社)

印度電影「雙雄起義」主題曲Naatu Naatu獲今年奧斯卡最佳原創歌曲獎，印度舉國歡騰。但頒獎典禮主持人稱這部電影為「寶萊塢」作品，引起印度網友不悅，高喊印度不只有「寶萊塢」。

第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮12日舉行，「雙雄起義」（RRR）主題曲Naatu Naatu（舞吧！舞吧！）勇奪最佳原創歌曲獎，是第一首贏得這項殊榮的印度電影主題曲。

但奧斯卡頒獎典禮主持人、脫口秀藝人吉米金莫（Jimmy Kimmel）在頒獎典禮上，以「寶萊塢」（Bollywood）電影來形容「雙雄起義」，讓印度網友感到不悅，稱他誤導了全球的觀眾，也忽視了印度其他電影產業的存在。

印度有28省以及8個聯邦屬地，官方語言多達22種。一名網友解釋，「寶萊塢」電影講印地語（Hindi），而「雙雄起義」是德拉古語（Telugu）電影，屬於「托萊塢」（Tollywood）。

寶萊塢影城位於孟買（Mumbai），「寶萊塢」於是成為孟買電影產業的代名詞。但對許多印度人來說，雖然「寶萊塢」電影的票房收入佔印度電影產業近半，但並不能代表整個印度電影產業。

除了「寶萊塢」與「托萊塢」之外，印度還有講旁遮普語（Punjabi）的「波萊塢」（Pollywood）、講恰蒂斯加爾語（Chhattisgarhi）的「恰萊塢」（Chhollywood）、講坦米爾語（Tamil）的「科萊塢」（Kollywood）、講馬拉雅拉姆語（Malayalam）的「莫萊塢」（Mollywood）以及講阿薩姆語（Assamese）的「裘萊塢」（Jollywood）等。

印度「托萊塢」電影製作人殷杜里（Vishnu Induri）先前在電視訪問中說，印度講印地語的人較多，因此「寶萊塢」擁有更多的觀眾群，自然具有更高的知名度。

雖然如此，近年來印度各語系的電影產業開始出現融合的情況，各地電影產業的藝人會出現在同一部電影裡，以打開更大的觀眾市場。

另一方面，Naatu Naatu此次勇奪奧斯卡金像獎最佳原創歌曲獎，也在印度掀起新一波的踢腳舞熱，許多年輕人學電影主角尬舞，還有報紙刊登這種踢腳舞的分解動作。

影片來源：YouTube ABC

電影 印度 奧斯卡

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