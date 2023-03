「媽的多重宇宙」幕後靈魂人物：獻給台灣父母的情歌

圖左起為導演丹尼爾舒奈特、製片人王慶和導演關家永。歐新社

「媽的多重宇宙」在奧斯卡 大放異彩,華裔美籍電影 人是靈魂人物。導演 關家永說,電影向來自台灣的媽媽致敬,製片人王慶說「這部片是我們獻給台灣父母的情歌」。

「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)在95屆奧斯卡成為最大贏家,囊括最佳影片、最佳導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本、剪輯等7項大獎。

華裔導演關家永、王慶領獎之後,到後台接受超過200名美國及國際記者聯訪,回覆中央社記者提問時,各自談到台灣父母對自身從影之路與這部電影的影響。

母親來自台灣的關家永(Daniel Kwan)是電影的靈魂人物之一。他與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)聯手,拿下奧斯卡最佳導演、最佳原創劇本大獎、最佳影片。

現年35歲的關家永在美國麻州長大,出身移民家庭,父親是香港人、母親是台灣人。中央社記者向關家永提問:「你的媽媽來自台灣,這是一部關於母親的電影,能不能向我們說說你的母親是個怎麼樣的人?」

另一名得獎導演丹尼爾舒奈特在一旁起鬨:「我們應該帶她來這裡受訪,她今晚也在奧斯卡現場。」關家永說,媽媽現在一定在會場某處開心得跑來跑去,慶祝兒子得獎。

關家永談到自己的台灣媽媽熱情充沛,就像楊紫瓊飾演的主角在電影中穿梭不同的宇宙,多才多藝。

他說,媽媽對很多事情都充滿熱情,隔幾年就會愛上不一樣的事情,總是在追逐新的夢想,「她總是可以做得很好,覺得無聊的時候,就找下一件事來做」。

「她很坦白跟我說,她從來沒有真正想要當一個母親。」講到媽媽有一次坦承心境,關家永笑說,這句話講得這麼直接,真是很亞洲父母。

關家永深知,媽媽這句話背後,代表這麼多年來她為了子女犧牲奉獻。他把自己能走上電影路並獲獎,歸功於媽媽一路以來鼓勵他創作、說故事。

關家永向記者分享一個媽媽經常掛在嘴邊的故事。他說媽媽有一年讀了他寫的一篇故事,感到很驚慌,因為她覺得這一篇比起一年前寫的故事變得更糟,她說「喔不,我的說故事高手快被學校給弄死了」。

為了不讓學校壓抑關家永的創造力,媽媽決定讓他在家自學,自己擔當家庭老師。關家永說:「當時我不知道為什麼她要這麼做,現在很明顯得到了回報。」

「媽的多重宇宙」製片人王慶(Jonathan Wang)用華語向記者說:「我爸也是台灣人。」

「媽的多重宇宙」得到奧斯卡最高榮譽「最佳影片」時全體上台,王慶代表致詞。他的得獎感言談到,這座獎要獻給父親,雖然父親就像許多移民父母一樣,英年早逝,「他會為我感到驕傲,不只是因為得獎,更因為我用他教我的方式拍了這部電影」。

王慶向中央社記者分享,電影中「料理浣熊」的笑點靈感就是來自爸爸。他說父親是最典型的台灣爸爸,熱愛看電影,但總是把電影的名字搞錯。

王慶說:「這部電影基本上就是一首獻給我們台灣父母的情歌。」他也提到在美國南方長大的導演丹尼爾舒奈特,電影同時也是獻給南方父母的情歌,「天下的父母都是一樣的,雖然這是一部關於移民的故事,但普天下父母都有某些共同點」。

