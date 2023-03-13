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奧斯卡／史上最忙孕婦 蕾哈娜到底要換幾套衣服

記者孫曼／即時報導
蕾哈娜穿Maison Margiela、配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶於2023奧斯卡金像獎頒獎典禮上表演。圖／De Beers提供
蕾哈娜穿Maison Margiela、配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶於2023奧斯卡金像獎頒獎典禮上表演。圖／De Beers提供

蕾哈娜（Rihanna）挺著孕肚出席第95屆的奧斯卡金像獎頒獎典禮，不但走紅毯、上台表演、連坐在台下看頒獎都各自換了不同的衣服，底表最時尚孕婦當之無愧！

她最初抵達典禮現場時，穿了「下半身失蹤」的oversize大T恤和運動鞋，開始進行準備工作。到了紅毯時間，蕾哈娜換上一套Alaïa透視薄紗和皮革剪裁的黑色禮服，搭配Moussaieff高級珠寶，合身禮服襯托孕婦的曲線，配上俏皮又點鬆散的包子頭和紅唇，精神奕奕且狀態極佳。

接著上台表演她入圍這屆「最佳電影原創歌曲」獎項的電影「黑豹2：瓦干達萬歲」主題曲「Lift Me Up」入圍，這位舞台劇星換上由Maison Margiela品牌創意總監John Galliano為她特別訂製的垂墜水鑽網紗內衣和黑色金絲刺繡長褲，身上更堆滿De Beers Jewellers的鑽石珠寶，目測價值近億元台幣，造型和唱功都相當驚人。

表演完下來當觀眾再換一套，對於經常在演唱會上需要「一秒變造型」的這位前唱跳天后來說也是駕輕就熟。蕾哈娜在後台迅速換上由Bottega Veneta特別訂製的絲質半身裙及剪羊毛披肩，溫暖的的質地和先前造型散發截然不同的氣質，搭配同樣是鮮豔薄荷綠色的皮質手套和綠色耳環。

蕾哈娜穿Alaïa黑色禮服，搭配Moussaieff高級珠寶出席第95屆奧斯卡金...
蕾哈娜穿Alaïa黑色禮服，搭配Moussaieff高級珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／慕莎依芙提供
蕾哈娜穿Bottega Veneta訂製禮服欣賞2023奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖...
蕾哈娜穿Bottega Veneta訂製禮服欣賞2023奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／Bottega Veneta提供
蕾哈娜穿Bottega Veneta訂製禮服欣賞2023奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖...
蕾哈娜穿Bottega Veneta訂製禮服欣賞2023奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／Bottega Veneta提供
蕾哈娜穿Maison Margiela、配戴De Beers Jewellers...
蕾哈娜穿Maison Margiela、配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶於2023奧斯卡金像獎頒獎典禮上表演。圖／De Beers提供
蕾哈娜穿Maison Margiela、配戴De Beers Jewellers...
蕾哈娜穿Maison Margiela、配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶於2023奧斯卡金像獎頒獎典禮上表演。圖／De Beers提供
蕾哈娜穿Alaïa黑色禮服，搭配Moussaieff高級珠寶出席第95屆奧斯卡金...
蕾哈娜穿Alaïa黑色禮服，搭配Moussaieff高級珠寶出席第95屆奧斯卡金像獎紅毯。圖／慕莎依芙提供

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