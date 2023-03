關繼威曾為星途不順改名 驕傲用華語拼音本名奪獎

關繼威很驕傲自己用華語拼音本名奪獎。(美聯社)

出生越南的美籍華人關繼威東山再起奪獎,成為本屆奧斯卡 最動人故事。童星出身的他一度為了找工作,改了「聽起來像美國人的名字」,現在他很驕傲用本名重新出發。

同樣來自「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once),關繼威與獲得最佳女主角的楊紫瓊是第95屆奧斯卡現場的風雲人物,魅力席捲前台眾星及後台的各國媒體記者。

關繼威拿下最佳男配角是本屆奧斯卡頒出第一個重點獎項,為頒獎典禮帶來第一波高潮。他回顧自身以越南難民的身分來到美國,如今站上美國電影 界最高殿堂,高喊「這就是美國夢」令全場動容。

關繼威說:「我的旅程從一條船上開始,我曾在難民營待過一年,現在我站在好萊塢最大的舞台上。他們說『這樣的故事只會出現在電影裡』。我不敢相信這在我身上發生。這就是美國夢。」

雖然已是51歲中年大叔,關繼威一舉一動仍充滿赤子之心,在後台的新聞中心舞台受訪時,一登場又叫又跳,然後問媒體說:「哇,這就是所有得獎者都會來的那個很有名的房間嗎?」

早在40年前,關繼威就以童星身分登上大銀幕,12歲演出印第安納瓊斯系列片「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom),14歲演出80年代經典冒險片「七寶奇謀」(The Goonies)。

儘管成名得早,關繼威歷經30年星途不順,直到「媽的多重宇宙」再度獲得表現舞台。他說,從小家裡就叫他關繼威(Ke Huy Quan),但是後來實在找不到工作,經紀人建議「如果你有一個聽起來像美國人的名字,也許會比較順」。

他說:「為了要找到一份工作,任何事情我都願意做。」有一段時間他是以強納森(Jonathan Ke Quan)為名。他說,這聽起來很瘋狂,但這一切都是為了能夠在演藝界闖出名號。

3年前接下「媽的多重宇宙」這部電影,他決定改用本名再出發。他說當頒獎者念出Ke Huy Quan時,「對我來說是一個非常非常特別的時刻」。

關繼威分享過去在好萊塢找不到適合角色的心境,他說常有人問他接下來有什麼計畫,其實他自己也不知道,只知道一件事就是打電話給經紀人,問問工作有沒有著落。

關繼威說:「我記得我很不順的時候,我會打給經紀人。我盡量不想打擾他,但我還是要打,每3個月一次、每6個月一次,我會問說『有什麼事情可以做嗎?』答案總是『抱歉現在什麼都沒有,但我會再找』。」