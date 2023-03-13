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關繼威曾為星途不順改名 驕傲用華語拼音本名奪獎

中央社洛杉磯13日專電
關繼威很驕傲自己用華語拼音本名奪獎。(美聯社)
關繼威很驕傲自己用華語拼音本名奪獎。(美聯社)

出生越南的美籍華人關繼威東山再起奪獎，成為本屆奧斯卡最動人故事。童星出身的他一度為了找工作，改了「聽起來像美國人的名字」，現在他很驕傲用本名重新出發。

同樣來自「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），關繼威與獲得最佳女主角的楊紫瓊是第95屆奧斯卡現場的風雲人物，魅力席捲前台眾星及後台的各國媒體記者。

關繼威拿下最佳男配角是本屆奧斯卡頒出第一個重點獎項，為頒獎典禮帶來第一波高潮。他回顧自身以越南難民的身分來到美國，如今站上美國電影界最高殿堂，高喊「這就是美國夢」令全場動容。

關繼威說：「我的旅程從一條船上開始，我曾在難民營待過一年，現在我站在好萊塢最大的舞台上。他們說『這樣的故事只會出現在電影裡』。我不敢相信這在我身上發生。這就是美國夢。」

雖然已是51歲中年大叔，關繼威一舉一動仍充滿赤子之心，在後台的新聞中心舞台受訪時，一登場又叫又跳，然後問媒體說：「哇，這就是所有得獎者都會來的那個很有名的房間嗎？」

早在40年前，關繼威就以童星身分登上大銀幕，12歲演出印第安納瓊斯系列片「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom），14歲演出80年代經典冒險片「七寶奇謀」（The Goonies）。

儘管成名得早，關繼威歷經30年星途不順，直到「媽的多重宇宙」再度獲得表現舞台。他說，從小家裡就叫他關繼威（Ke Huy Quan），但是後來實在找不到工作，經紀人建議「如果你有一個聽起來像美國人的名字，也許會比較順」。

他說：「為了要找到一份工作，任何事情我都願意做。」有一段時間他是以強納森（Jonathan Ke Quan）為名。他說，這聽起來很瘋狂，但這一切都是為了能夠在演藝界闖出名號。

3年前接下「媽的多重宇宙」這部電影，他決定改用本名再出發。他說當頒獎者念出Ke Huy Quan時，「對我來說是一個非常非常特別的時刻」。

關繼威分享過去在好萊塢找不到適合角色的心境，他說常有人問他接下來有什麼計畫，其實他自己也不知道，只知道一件事就是打電話給經紀人，問問工作有沒有著落。

關繼威說：「我記得我很不順的時候，我會打給經紀人。我盡量不想打擾他，但我還是要打，每3個月一次、每6個月一次，我會問說『有什麼事情可以做嗎？』答案總是『抱歉現在什麼都沒有，但我會再找』。」

走過低潮，關繼威如今獲得奧斯卡肯定。在頒獎典禮現場，他與近40年前提拔他的名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）相擁，蔚為佳話。「希望我明天打給經紀人的時候，他會給我一個不一樣的答案。」這句話獲得全場掌聲。

關繼威很驕傲自己用華語拼音本名奪獎。(美聯社)
關繼威很驕傲自己用華語拼音本名奪獎。(美聯社)

奧斯卡 媽的多重宇宙 電影

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