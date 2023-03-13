我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誤信美開放入境傳言 數百移民硬闖美墨交界邊關

傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談

奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

記者陳建嘉、世界新聞網／即時報導
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)
關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

關繼威再度破紀錄，以「媽的多重宇宙」勇奪奧斯卡獎最佳男配角，是繼由「殺戮戰場」吳漢之後，第2位該獎項的華裔得主，關繼威是童星出身，卻在成年後苦無演出機會，只得退居幕後，好不容易重新演戲就獲獎，讓他感動直呼「我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢」。

關繼威領獎時瞬間大哭，他透過鏡頭向正在看轉播，現年84歲的媽媽喊話「媽，我得了奧斯卡」，隨後向台下結婚20多年的妻子告白，感謝多年來的不離不棄，「20年過去了，我的老婆每天都告訴我，我的時刻終究會到來，我原本快要放棄我的夢想，但如今我站在這裡，謝謝每一個人，我要對每個人說，堅持夢想」。

➤➤➤「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

關繼威早在12歲就因為演出史蒂芬史匹柏執導「魔宮傳奇」嶄露頭角，隨後又以冒險賣座電影「七寶奇謀」之後爆紅，沒想到卻從此沉寂多年，他曾四處尋找演出機會，甚至在1993年來台灣與季芹、況明潔合作古裝喜劇「大太監與小木匠」，但一直想返回好萊塢，他曾在受訪時表示原想試鏡一個只有2句台詞的小角色，卻還是沒被錄取，「我當時絕望坐在床邊，心想連小角色都拿不到，前途看起來很黯淡」。

後來轉戰幕後，曾在不同劇組擔任副導演、特技指導，直到接獲「媽的多重宇宙」的試鏡通知才重燃表演信心，但又經歷新冠疫情爆發、電影延期拍攝，雖然差點失去美國演員會的健康保險，但他仍以樂觀態度撐過一切，果然以「媽的多重宇宙」默默支持楊紫瓊的特務丈夫一角，再度登上事業高峰。

而頒獎典禮最後再度上演感動眾人一幕，當年與他共演「魔宮傳奇」的哈里遜福特，就是最佳影片的頒獎人，在哈里遜福特宣布「媽的多重宇宙」得獎後，關繼威走上台與哈里遜福特相擁，有網友特別把1984年兩人在「魔宮傳奇」劇中最後相擁的畫面截出，今昔對照特別引人動容。

影片來源：YouTube

關繼威獲得奧斯卡獎肯定，領獎時開心坐到台上開懷大笑。(路透)
關繼威獲得奧斯卡獎肯定，領獎時開心坐到台上開懷大笑。(路透)
關繼威(右)曾在39年前與哈里遜福特合作娛樂大片「魔宮傳奇」，2人在奧斯卡頒獎典...
關繼威(右)曾在39年前與哈里遜福特合作娛樂大片「魔宮傳奇」，2人在奧斯卡頒獎典禮再度重逢擁抱。(路透)
有網友把關繼威與哈里遜福特1984年在「魔宮傳奇」的畫面剪出，與奧斯卡兩人相擁一...
有網友把關繼威與哈里遜福特1984年在「魔宮傳奇」的畫面剪出，與奧斯卡兩人相擁一幕對照。(路透、網路截圖)
關繼威以「媽的多重宇宙」拿下第95屆奧斯卡獎最佳男配角。(路透)
關繼威以「媽的多重宇宙」拿下第95屆奧斯卡獎最佳男配角。(路透)
關繼威沉潛影壇多年，終於以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡獎最佳男配角，當場感動痛哭。...
關繼威沉潛影壇多年，終於以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡獎最佳男配角，當場感動痛哭。(法新社)

媽的多重宇宙 奧斯卡獎 電影

上一則

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜

延伸閱讀

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜

奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜
「馬來西亞辦得到」楊紫瓊奧斯卡封后 老母用大馬口號鼓勵她

「馬來西亞辦得到」楊紫瓊奧斯卡封后 老母用大馬口號鼓勵她
奧斯卡頒獎禮 甄子丹遭抵制仍現身 范冰冰霸氣回歸紅毯

奧斯卡頒獎禮 甄子丹遭抵制仍現身 范冰冰霸氣回歸紅毯
安琪拉貝瑟、潔西卡雀絲坦… 奧斯卡紅毯爭奇鬥艷

安琪拉貝瑟、潔西卡雀絲坦… 奧斯卡紅毯爭奇鬥艷

熱門新聞

這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
楊紫瓊成為首位亞裔奧斯卡影后。(Getty Images)

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

2023-03-12 23:40
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
奧斯卡金像獎12日舉行頒獎典禮。(美聯社)

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

2023-03-12 23:32
郭書瑤（中）的雙峰呼之欲出。(取材自YouTube)

郭書瑤洗澡片「邪惡視角」流出 彎腰倒E奶看暈網友

2023-03-09 20:40
關繼威拿下最佳男配角。(路透)

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

2023-03-12 20:46

超人氣

更多 >
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭
「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家
矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮