奧斯卡／關繼威熬多年出頭 與哈里遜相擁一幕穿越40年

關繼威上台領獎時與哈里遜福特感人相擁。(截自推特@RaminSetoodeh)

關繼威再度破紀錄，以「媽的多重宇宙 」勇奪奧斯卡獎 最佳男配角，是繼由「殺戮戰場」吳漢之後，第2位該獎項的華裔得主，關繼威是童星出身，卻在成年後苦無演出機會，只得退居幕後，好不容易重新演戲就獲獎，讓他感動直呼「我不敢相信這會發生在我身上，這就是美國夢」。

關繼威領獎時瞬間大哭，他透過鏡頭向正在看轉播，現年84歲的媽媽喊話「媽，我得了奧斯卡」，隨後向台下結婚20多年的妻子告白，感謝多年來的不離不棄，「20年過去了，我的老婆每天都告訴我，我的時刻終究會到來，我原本快要放棄我的夢想，但如今我站在這裡，謝謝每一個人，我要對每個人說，堅持夢想」。

➤➤➤「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

關繼威早在12歲就因為演出史蒂芬史匹柏執導「魔宮傳奇」嶄露頭角，隨後又以冒險賣座電影 「七寶奇謀」之後爆紅，沒想到卻從此沉寂多年，他曾四處尋找演出機會，甚至在1993年來台灣與季芹、況明潔合作古裝喜劇「大太監與小木匠」，但一直想返回好萊塢，他曾在受訪時表示原想試鏡一個只有2句台詞的小角色，卻還是沒被錄取，「我當時絕望坐在床邊，心想連小角色都拿不到，前途看起來很黯淡」。

後來轉戰幕後，曾在不同劇組擔任副導演、特技指導，直到接獲「媽的多重宇宙」的試鏡通知才重燃表演信心，但又經歷新冠疫情爆發、電影延期拍攝，雖然差點失去美國演員會的健康保險，但他仍以樂觀態度撐過一切，果然以「媽的多重宇宙」默默支持楊紫瓊的特務丈夫一角，再度登上事業高峰。

而頒獎典禮最後再度上演感動眾人一幕，當年與他共演「魔宮傳奇」的哈里遜福特，就是最佳影片的頒獎人，在哈里遜福特宣布「媽的多重宇宙」得獎後，關繼威走上台與哈里遜福特相擁，有網友特別把1984年兩人在「魔宮傳奇」劇中最後相擁的畫面截出，今昔對照特別引人動容。

影片來源：YouTube