奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜

布蘭登費雪(中)帶著兩個帥氣兒子利蘭(左)、霍登(右)出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)

布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」奪下第95屆奧斯卡獎 影帝，打敗強敵柯林法洛、奧斯汀巴特勒，費雪一得知獲獎時立刻泣不成聲，全場也起立鼓掌恭喜，他上台後感動致謝影藝學院願意肯定這個勇敢的作品，也謝謝劇組始終相挺，「謝謝你們讓我登上『我的鯨魚老爸』這一艘船」。

費雪提到自己在30多年前入行，也曾經發生很多不好的事，但當時他並沒有好好把握，直到失去了才了解，「我只想說感謝這個獎，沒有這個角色，我無法拿到這個獎」，更表示這個角色也像是鯨魚一樣沉潛在海底深處，「我看著身邊許多重要的人，始終一直陪伴我，像是我的兒子，像是我的伴侶，謝謝你們」。

除此之外，布蘭登費雪的兩個兒子，利蘭、霍登也伴隨著一起現身，2人都已經20多歲，目前已都是專業模特兒，帥氣臉龐一度登上推特熱搜排行榜，未來是否會隨著父親之路成為演員，同樣也令人拭目以待。

費雪雖以賣座電影「神鬼傳奇」系列、「森林泰山」走紅，曾以俊美動作男星形象深植人心，卻在近年經歷受傷、婚變，更在20年前被金球獎 主辦單位的男性高層菲利普柏克性騷擾 ，舉發後卻反而慘遭封殺，演藝事業跌落谷底。