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奧斯卡／布蘭登費雪稱帝 2個兒子長太帥竟上熱搜

記者陳建嘉／即時報導
布蘭登費雪(中)帶著兩個帥氣兒子利蘭(左)、霍登(右)出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)
布蘭登費雪(中)帶著兩個帥氣兒子利蘭(左)、霍登(右)出席奧斯卡頒獎典禮。(歐新社)

布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」奪下第95屆奧斯卡獎影帝，打敗強敵柯林法洛、奧斯汀巴特勒，費雪一得知獲獎時立刻泣不成聲，全場也起立鼓掌恭喜，他上台後感動致謝影藝學院願意肯定這個勇敢的作品，也謝謝劇組始終相挺，「謝謝你們讓我登上『我的鯨魚老爸』這一艘船」。

費雪提到自己在30多年前入行，也曾經發生很多不好的事，但當時他並沒有好好把握，直到失去了才了解，「我只想說感謝這個獎，沒有這個角色，我無法拿到這個獎」，更表示這個角色也像是鯨魚一樣沉潛在海底深處，「我看著身邊許多重要的人，始終一直陪伴我，像是我的兒子，像是我的伴侶，謝謝你們」。

除此之外，布蘭登費雪的兩個兒子，利蘭、霍登也伴隨著一起現身，2人都已經20多歲，目前已都是專業模特兒，帥氣臉龐一度登上推特熱搜排行榜，未來是否會隨著父親之路成為演員，同樣也令人拭目以待。

費雪雖以賣座電影「神鬼傳奇」系列、「森林泰山」走紅，曾以俊美動作男星形象深植人心，卻在近年經歷受傷、婚變，更在20年前被金球獎主辦單位的男性高層菲利普柏克性騷擾，舉發後卻反而慘遭封殺，演藝事業跌落谷底。

事隔多年，才終於以「黑天鵝」名導戴倫阿諾夫斯基新作「我的鯨魚老爸」回歸，演活試圖要與女兒修復關係的文學教授，因為對家人愧疚導致暴食症，費雪為了要詮釋體重重達272公斤，行動不便的主角，不僅要在短期間內暴飲暴食，又要穿上難以移動的特殊服裝，全程幾乎只能坐在沙發上，卻透過眼神、表情傳遞情緒，堪稱生涯演技代表作。

布蘭登費雪一掃性騷、封殺低潮，以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝。(路透)
布蘭登費雪一掃性騷、封殺低潮，以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝。(路透)
布蘭登費雪(左)帶著化妝師女友珍妮摩爾共同出席典禮。(歐新社)
布蘭登費雪(左)帶著化妝師女友珍妮摩爾共同出席典禮。(歐新社)
布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝。(Getty Images)
布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝。(Getty Images)

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