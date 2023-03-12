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「七寶奇謀」夥伴為關繼威爭取小金人集氣：永遠是家人

記者蘇詠智／即時報導
「七寶奇謀」柯里費爾曼（左起）、傑夫柯恩、關繼威、片中演反派的勞勃戴維及喬許布洛林、凱莉格林在影迷活動上重聚。圖／摘自IG
「七寶奇謀」柯里費爾曼（左起）、傑夫柯恩、關繼威、片中演反派的勞勃戴維及喬許布洛林、凱莉格林在影迷活動上重聚。圖／摘自IG

今年以「媽的多重宇宙入圍奧斯卡最佳男配角，被看好極有望獲獎的關繼威，昔日曾以「魔宮傳奇」、「七寶奇謀」等票房大片成為知名童星，他在「七寶奇謀」裡的夥伴們包括柯里費爾曼、傑夫柯恩、凱莉格林、喬許布洛林、史恩奧斯汀等都為他加油，希望他能夠順利抱回小金人。

關繼威在「七寶奇謀」裡飾演愛發明卻常出糗的小天才，與柯里費爾曼、傑夫柯恩等好友無意中捲入一場尋找海盜失落寶藏的冒險，當年他們在片場就像一家人，殺青後仍保持連絡，到現在都還有一個私人群組，不時會互通有無，也每隔一陣子就會在「七寶奇謀」影迷活動上重逢，彼此的交情不褪色。

在「七寶奇謀」中演蓋仙的柯里費爾曼就表示，他會在家裡觀看奧斯卡頒獎典禮實況，一直以來在心目中就覺得關繼威是個贏家，從來都沒有改變，大家不知道他們幾個片子裡的死黨其實私下真的像是家人，那種感情埋在內心深處，是不太會變的。他讚美關繼威多年來始終在世界各地有很棒的工作表現，譬如當過李連杰影片的副導演等等，就算曾經有一段時間，幕前演出的機會很少，也仍然沒有頹廢，還是一直在工作。柯里曾在「媽的多重宇宙」推出前期的特映會中受邀擔任觀影來賓，稱讚片子拍得出色，關繼威的表演也很好。

更讓人想不到的是，「七寶奇謀」裡的小胖—傑夫柯恩，目前是一位娛樂界的律師，關繼威甚至委由他去洽談演出「媽的多重宇宙」合約，打趣表示製片都大嘆真的想像不到竟然要跟「七寶奇謀」裡面的兩個小朋友來談合約才能讓片子順利開拍。片中的大姊姊凱莉格林也稱讚關繼威的表演讓她大為驚豔，實在想不到有誰更值得這些榮耀，認為他不但實力好，人也很好，非常希望他得獎。

自己都曾入圍過奧斯卡最佳男配角、片中的大哥喬許布洛林，則透過公關人員表示：「我們都希望關繼威得獎！」目前關繼威的得獎聲勢比其他對手都看好，極有可能為亞裔演員再添榮耀。

史恩奧斯汀（左起）、凱莉格林、關繼威、喬許布洛林、瑪莎普琳頓、柯里費爾曼在「七寶...
史恩奧斯汀（左起）、凱莉格林、關繼威、喬許布洛林、瑪莎普琳頓、柯里費爾曼在「七寶奇謀」後仍保持連絡。圖／摘自imdb
關繼威（左起）、史恩奧斯汀、喬許布洛林、柯里費爾曼與傑夫柯恩在「七寶奇謀」演好友...
關繼威（左起）、史恩奧斯汀、喬許布洛林、柯里費爾曼與傑夫柯恩在「七寶奇謀」演好友。圖／摘自imdb
關繼威被看好將以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡最佳男配角。圖／台北双喜電影提供
關繼威被看好將以「媽的多重宇宙」拿下奧斯卡最佳男配角。圖／台北双喜電影提供

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