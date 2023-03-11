入圍奧斯卡不是票房保證？這兩點是關鍵

入圍今年奧斯卡最佳影片獎的電影，楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」。 美聯社

第95屆奧斯卡金像獎將在美東時間12日舉行頒獎典禮，值得注意的一個趨勢是，現在入圍 最佳影片獎的電影，即使頂著這個電影界最大獎項的光環，也未必保證票房就能因此水漲船高。

CNBC報導，部分原因和好萊塢的發展有關。新冠疫情和串流影片服務崛起，已徹底改變電影產業，現在一部電影入圍奧斯卡獎 項的當下，在電影院 的票房只會少量增加，但在串流平台的需求暴增。

入圍今年奧斯卡最佳影片獎的電影，有「阿凡達：水之道」、「捍衛戰士：獨行俠」及楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」；後兩者的上映時間較早。

奧斯卡主辦單位在今年1月底公布電影入圍名單。從公布該名單到本月1日為止，入圍今年最佳影片獎的十部電影，在美國電影院的票房共增加8,200萬美元，其中7,100萬美元來自去年12月上映的「阿凡達：水之道」。

相較下，ComScore的數據顯示，以2020年來看，從奧斯卡1月中公布入圍名單到2月9日頒獎為止，入圍的電影在美國狂吸近7.5億美元票房收入。

另據娛樂分析公司Parrot Analytics統計，入圍最佳影片獎的十部電影，在獲得提名後的一周內，觀看需求平均增加21%。這個需求指標基於電影的消費量，包括盜版、社群媒體貼文及互動、社群平台影片觀看次數，以及電影資料網站，例如電影資料庫IMDB和維基百科。