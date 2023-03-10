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妻夫木聰隔12年奪「日本奧斯卡」影帝 哭了

記者陳建嘉／即時報導
妻夫木聰（中）以「那個男人」奪下日本奧斯卡影帝。（取材自推特）
妻夫木聰（中）以「那個男人」奪下日本奧斯卡影帝。（取材自推特）

第46屆日本電影學院獎向來有「日本奧斯卡」之稱，10日晚間舉辦頒獎典禮，妻夫木聰主演「那個男人」，去年征戰威尼斯影展、釜山影展皆大獲好評，該片也是日本電影學院獎最大贏家，一舉拿下最佳影片、最佳男主角、最佳導演等8項大獎，妻夫木聰相隔12年總算再獲影帝，更感動早在「愚行錄」就合作過的導演石川慶同樣獲得肯定，一時感動落淚。

妻夫木聰從上屆影帝西島秀俊手上接過獎座說：「約10多年前曾憑『惡人』奪得影帝，當時未能出席，現在能親手領獎，實在十分高興。」。岸井雪乃以「惠子不能輸」拿下影后，她近年片約暴漲，這次演出失聰的女拳擊手也開心到頻頻喘氣，「這部作品帶我看到許多沒見過的景色，電影還在上映中，請大家務必到電影院欣賞。」

「那個男人」窪田正孝(左起)、安藤櫻、導演石川慶、妻夫木聰4人都在10日獲得獎座...
「那個男人」窪田正孝(左起)、安藤櫻、導演石川慶、妻夫木聰4人都在10日獲得獎座肯定。（取材自Instagram）

「那個男人」同樣拿下男女配角獎，分別為窪田正孝、安藤櫻，安藤櫻更在台上拭淚感謝丈夫，談及自己一度放棄演戲，但在拍攝現場，讓她發現真的很喜歡拍戲，「我覺得我再也找不到和演戲一樣的東西了」。安藤櫻也坦言，很難同時兼顧演戲和孩子，因此常常覺得苦惱與無助，「但只要能見到我的家人，一起開家族會議時，就覺得能夠回到我最喜歡的拍攝現場，真是太棒了！」台下的柄本佑也給予鼓勵。

日本奧斯卡公布得獎名單。（取材自推特）
日本奧斯卡公布得獎名單。（取材自推特）

最佳動畫片則是由「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」打敗另一大熱電影「鈴芽之旅」，「航海王劇場版：紅髮歌姬」獲得話題獎。傑尼斯男團SixTONES的松村北斗、Snow Man目黑蓮則是抱走新人獎。至於為「那個男人」製作配樂的台灣樂團Cicada雖敗給「鈴芽之旅」，同樣也特地出席盛會，與導演石川慶、妻夫木聰等人一起上台領獎分享喜悅。

有村架純為日本奧斯卡頒獎典禮主持。（取材自推特）
有村架純為日本奧斯卡頒獎典禮主持。（取材自推特）

電影院 導演 日本

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