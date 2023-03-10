黑暗榮耀謎底揭曉 房東太太真實身份曝光

林知衍在「黑暗榮耀」飾演宋慧喬的死對頭。（取材自Instagram）

「黑暗榮耀」第二季今（10）日上線，NetFlix一口氣上架8集，全球影迷開始追劇大戰，就怕提前暴雷，究竟文同珢復仇有沒有成功？房東 太太究竟是誰？文同珢和河度領的關係有發展嗎？朱如炡能否走出被殺父的陰影？以下結局暴雷，斟酌觀看。

1.為什麼301號的房價比較便宜？房東太太身份揭曉

文同珢復仇時在朴涎鎮的豪宅對方租房，房租特別便宜，房東太太的身份也引發討論，有觀眾猜她是背後大Boss。最後一集房東太太身份揭曉，原來當年文同珢想投江自盡時，旁邊剛好有一婦人也想尋死，她把對方救了上來，婦人對她說：「太冷了，我們到春天再死吧！」兩人抱在一起哭，互相安慰對方。

房東太太一開始就認出了文同珢，而文同珢到故事尾聲也想起來這段過往。最後她在手上紋了房東太太在陽台上種的花，且是開口對天空「惡魔的號角」，而非開口對地面的「天使 的號角」。

2.朱如炡和文同珢的結局是好或壞？

文同珢復仇到了尾聲，朱如炡和她出遊，原本開開心心唱歌，他在買啤酒時文同珢趁機跑掉，打電話說：「我們已經到目的地了，這裡就是終點，保重。」

她讓所有人都遭受報應後，一個人來到天台，想要跳下去了結生命，關鍵時刻朱如炡的母親現身大喊：「幫幫我，救救我兒子，幫我兒子從地獄救出來吧！」

文同珢有了新目標，決定幫朱如炡復仇並一起生活，她動用關係讓朱如炡的殺父仇人姜永天調到惡名昭彰的芝山監獄 ，朱如炡也申請成為芝山監獄的醫務官，姜永天見到他時差點嚇尿。

而文同珢也申請到芝山監獄擔任客座講師，最後畫面就在朱如炡和文同珢互說我愛你後，進入芝山監獄作結。

3.河度領是好人還是壞人