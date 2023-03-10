女星認了小針美容過多 臉部變形 超後悔

寇特妮考絲演活了「六人行」中的紐約都會麗人。圖／摘自imdb

大多數人都想要青春永駐，保住亮麗的容顏，憑著出眾外表在演藝界佔有一席之地的美女紅星們更不例外，然而醫美技術再發達，過度整形仍然會帶來不良的後果。主演「六人行」、「驚聲尖叫」等片而為觀眾熟知的美國女星寇特妮考絲，就毫不避諱自己曾經整形整到臉變形，自己都非常後悔。

寇特妮才20歲就因為演出影集「超人特攻隊」裡的超能少女而小有名氣，當年的她俏麗、清新，皮膚像能掐出水來，過沒多久她又參與「天才家庭」‧「魔繭第2集」等片，知名度扶搖直上，直到1990年代主演「六人行」，聲勢攀至顛峰，一堆雜誌封面都以她為主要人物，讓她成為電視圈的紅牌美女。不過就在這時，她開始對於外表不滿意的地方都會透過小手術 來補強，竟然成為顏值崩壞的開始。

近日在podcast上，寇特妮坦言：「這就像骨牌效應，你開始覺得臉有點不對，就想著是不是去小針美容，打一點填充物進去，然後看到鏡子裡的自己，覺得好像比較對了，偏偏沒去注意旁人怎麼看你。然後就愈來愈依賴注射填充物，在臉上打進去一堆東西，就打太多了，謝天謝地它們還是可以取出來，我曾經把我的臉弄得變化太大，好在我現在把當年打進去的一大堆填充物都取出來了。」