宋慧喬爽了嗎？「黑暗榮耀」驚悚結局曝光

宋慧喬主演的「黑暗榮耀」結局有精采反轉。圖／摘自推特

宋慧喬主演夯劇「黑暗榮耀」第二季今（10）日上線，Netflix一口氣上架8集，全球影迷開始追劇大戰，就怕提前暴雷，究竟文同珢復仇有沒有成功？眾人的下場是什麼？殺死孫慏梧的究竟是誰？以下結局暴雷，斟酌觀看。

1.朴涎鎮下場

霸凌 團體主謀朴涎鎮的過去全被揭開，同時被以殺害孫慏梧的罪名關入牢中，老公河度領知道真相後和她離婚，並帶著女兒睿帥遠走英國 ，他特意到拿著離婚協議書到監獄 看著朴涎振簽字，冷冷地對她說：「建議你找幾個好律師，人生在世絕對不能省的錢，就是律師委任費。」

朴涎鎮罵他殘忍，得知他要帶女兒去英國，她問：「我寫信的話你會幫我拿給女兒嗎？」河度領只冷回：「顧好你自己吧！」便離去。

2.殺害孫慏梧的究竟是誰？

朴涎鎮被以殺害孫慏梧的罪名關入牢中，正當觀眾都以為兇手就是她時，文同珢到監獄看她，帶給觀眾震撼的真相。文同珢對朴涎鎮說：「我希望我們的結局，是無論我在不在世上，你的世界都會充斥著我，我希望你活在世上的每一刻，都感到錐心刺骨，無比冤枉。」

朴涎鎮感到奇怪，為何文同珢要為自己感到冤枉。畫面回到朴涎鎮和孫慏梧在全宰寯的精品店起爭執，朴涎鎮拿起酒瓶狠砸他的頭後離去，在精品店倉庫的店員金京蘭聽到異聲出來查看，孫慏梧滿身是血向她求救，然而金京蘭回想起青少年時期被他非禮，一時激動就用同一個酒瓶重擊孫慏梧，導致孫慏梧死亡。

金京蘭隨後慌張帶著凶器求助文同珢，兩人聯手將殺害孫慏梧一事嫁禍給朴涎鎮，文同珢對她說：「我不是幫你，你不管在哪裡生活，都要背負這個（指兇器）的重量。」並說自己已經走出被霸凌的過往，「我已經不在那個走廊上了，你也別繼續留在那個體育館。」

然而這些真相，文同珢都沒有說給朴涎鎮聽，只是吊足她胃口，朴涎鎮崩潰逼問文同珢「我到底哪裡冤枉了」，文同珢神祕一笑說：「我希望你這輩子什麼都不知道，在這地獄裡長命百歲，不斷質問自己到底為何冤枉。」