我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國外交突破 北京促沙烏地阿拉伯與伊朗復交

把握預訂酒店最佳時間 有機會以最低價格入手

宋慧喬爽了嗎？「黑暗榮耀」驚悚結局曝光

記者梅衍儂／即時報導
宋慧喬主演的「黑暗榮耀」結局有精采反轉。圖／摘自推特
宋慧喬主演的「黑暗榮耀」結局有精采反轉。圖／摘自推特

宋慧喬主演夯劇「黑暗榮耀」第二季今（10）日上線，Netflix一口氣上架8集，全球影迷開始追劇大戰，就怕提前暴雷，究竟文同珢復仇有沒有成功？眾人的下場是什麼？殺死孫慏梧的究竟是誰？以下結局暴雷，斟酌觀看。

1.朴涎鎮下場

霸凌團體主謀朴涎鎮的過去全被揭開，同時被以殺害孫慏梧的罪名關入牢中，老公河度領知道真相後和她離婚，並帶著女兒睿帥遠走英國，他特意到拿著離婚協議書到監獄看著朴涎振簽字，冷冷地對她說：「建議你找幾個好律師，人生在世絕對不能省的錢，就是律師委任費。」

朴涎鎮罵他殘忍，得知他要帶女兒去英國，她問：「我寫信的話你會幫我拿給女兒嗎？」河度領只冷回：「顧好你自己吧！」便離去。

2.殺害孫慏梧的究竟是誰？

朴涎鎮被以殺害孫慏梧的罪名關入牢中，正當觀眾都以為兇手就是她時，文同珢到監獄看她，帶給觀眾震撼的真相。文同珢對朴涎鎮說：「我希望我們的結局，是無論我在不在世上，你的世界都會充斥著我，我希望你活在世上的每一刻，都感到錐心刺骨，無比冤枉。」

朴涎鎮感到奇怪，為何文同珢要為自己感到冤枉。畫面回到朴涎鎮和孫慏梧在全宰寯的精品店起爭執，朴涎鎮拿起酒瓶狠砸他的頭後離去，在精品店倉庫的店員金京蘭聽到異聲出來查看，孫慏梧滿身是血向她求救，然而金京蘭回想起青少年時期被他非禮，一時激動就用同一個酒瓶重擊孫慏梧，導致孫慏梧死亡。

金京蘭隨後慌張帶著凶器求助文同珢，兩人聯手將殺害孫慏梧一事嫁禍給朴涎鎮，文同珢對她說：「我不是幫你，你不管在哪裡生活，都要背負這個（指兇器）的重量。」並說自己已經走出被霸凌的過往，「我已經不在那個走廊上了，你也別繼續留在那個體育館。」

然而這些真相，文同珢都沒有說給朴涎鎮聽，只是吊足她胃口，朴涎鎮崩潰逼問文同珢「我到底哪裡冤枉了」，文同珢神祕一笑說：「我希望你這輩子什麼都不知道，在這地獄裡長命百歲，不斷質問自己到底為何冤枉。」

朴涎鎮坐牢恍惚度日，在監獄中偶然遇到自己的媽媽，原來媽媽也入獄了，她大喊媽媽對方卻不理她，逼近精神崩潰。獄友故意在監牢裡問她明天天氣如何，她在牢房開始播起氣象，顯然已經發瘋。

宋慧喬和男主角李到晛最終能否在一起，也是觀眾相當好奇的地方。圖／摘自推特
宋慧喬和男主角李到晛最終能否在一起，也是觀眾相當好奇的地方。圖／摘自推特

監獄 英國 霸凌

上一則

奧斯卡會員毒舌公開投票秘辛 有人不想再看到她？

延伸閱讀

「黑暗榮耀2」上線 反派預告：聽說今天是你完蛋的日子

「黑暗榮耀2」上線 反派預告：聽說今天是你完蛋的日子
宋慧喬上燒燙妝傷膚 拍前絕食瘦身「快死了」

宋慧喬上燒燙妝傷膚 拍前絕食瘦身「快死了」
第2季來了 「黑暗榮耀」復仇成功？打人還是被打 編劇答案讓人意外

第2季來了 「黑暗榮耀」復仇成功？打人還是被打 編劇答案讓人意外
「黑暗榮耀」燒燙妝太傷 宋慧喬皮膚出問題：開拍前快死了

「黑暗榮耀」燒燙妝太傷 宋慧喬皮膚出問題：開拍前快死了

熱門新聞

趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

2023-03-02 22:47
這是真人還是AI繪圖？網友製作的「AI真人辨識測驗」，共有20位美女讓您考考眼力。(取自PTT)

20張美女圖 測您能否分辨「誰是AI」

2023-03-06 11:47
工藤靜香和木村拓哉被爆4月將閃電離婚。（取材自Instagram）

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

2023-03-06 20:32
「星落凝成糖」由陳星旭（圖）、李蘭迪主演，講述「上錯花轎嫁對郎」故事。（取材自微博）

戲說從頭／「星落凝成糖」上錯花轎嫁對郎 反差人設吸睛

2023-03-05 02:11
布魯斯威利近日與友人碰面被偷拍，顯得比以往都憔悴。（取材自臉書）

令人鼻酸 布魯斯威利妻子哽咽求狗仔攝影別再驚擾他

2023-03-06 06:35
(取自Netflix影片)

南韓攝理教教主涉性侵 方力申女友指控：太髒了

2023-03-06 15:45

超人氣

更多 >
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首

快看世界／哪裡居民小費給最多？加州這城居榜首