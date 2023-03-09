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楊紫瓊奪下奧斯卡影后仍有變數？凱特布蘭琪將成勁敵

記者陳建嘉／即時報導
安德莉亞萊絲波羅(右)在片中是深陷酒癮的單親媽媽，試圖與歐文蒂格飾演的兒子破鏡重圓。（圖：光年映畫提供）
安德莉亞萊絲波羅(右)在片中是深陷酒癮的單親媽媽，試圖與歐文蒂格飾演的兒子破鏡重圓。（圖：光年映畫提供）

楊紫瓊是否有望破紀錄，成為史上首位華人奧斯卡影后？即將在12日舉辦的第95屆奧斯卡頒獎典禮揭曉，楊紫瓊、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）皆被認為是外界認定是奪后機率最高人選，兩人迄今在歐美各大獎都有不少斬獲，不過楊紫瓊疑似在IG分享為自己拉票的文章，可能違反規定後緊急刪文，但不知是否影響她的摘后希望。

楊紫瓊在「媽的多重宇宙」飾演一名華裔移民，面臨家庭、事業危機，卻突然在報稅日展開一連串穿越多重宇宙的奇幻冒險，全片充滿奇想，楊紫瓊不僅在片中貢獻苦練多年的武打身手，更有親子和解的感情戲，可說是「十年磨一劍」，是她表演40年來集大成之作，是否會因為拉票文章事件受影響，值得關注。

凱特布蘭琪曾以「神鬼玩家」（The Aviator）、「藍色茉莉」（Blue Jasmine）二度獲得奧斯卡獎，此次在「TÁR塔爾」（Tár）演出不怒自威的專制指揮家，氣場強大，無論是歷經幽暗低谷後重新振作，或是情緒失控的憤怒與驚慌，她的表演完全牽動著整部電影的節奏，被稱為是「近乎無懈可擊的驚人表演」，已經陸續奪下威尼斯影展影后等多項大獎，是楊紫瓊的最大勁敵，不過兩人交情極佳，時常在各大頒獎典禮擁抱，無論誰得獎都是好事。

安德莉亞萊絲波羅（Andrea Riseborough）「致蕾絲莉」（To Leslie）是奧斯卡獎最大黑馬，她飾演因為酗酒而與家庭失和的單親媽媽，表演相當細膩，從一開始的毫無聲勢到闖入影后提名名單，更有美國前總統歐巴馬、莎莉賽隆以及凱特溫絲蕾等人力挺，聲勢照樣不弱。

安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）在「金髮夢露」（Blonde）扮演性感女神瑪麗蓮夢露，雖然電影評價不佳，不過她精準詮釋瑪麗蓮的慵懶、嬌弱以及悲劇宿命，被認為是從影以來最佳演出。

曾多次入圍奧斯卡獎皆鎩羽而歸的蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams），這次在「法貝爾曼」（The Fabelmans）演出神經質且充滿藝術氣息的年輕媽媽，該片改編自導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的童年回憶，蜜雪兒也積極研究史匹柏的母親，果然獻出精彩表演。

蜜雪兒威廉絲在史蒂芬史匹柏執導半自傳電影「法貝爾曼」演出一名年輕媽媽。（圖：UI...
蜜雪兒威廉絲在史蒂芬史匹柏執導半自傳電影「法貝爾曼」演出一名年輕媽媽。（圖：UIP提供）
安德莉亞瑞絲柏「致蕾絲莉」是奧斯卡大黑馬，卻也惹出不少爭議。（圖：光年映畫提供）
安德莉亞瑞絲柏「致蕾絲莉」是奧斯卡大黑馬，卻也惹出不少爭議。（圖：光年映畫提供）
凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」拿下奧斯卡影后，此次「TÁR塔爾」依舊聲勢極高。（圖：...
凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」拿下奧斯卡影后，此次「TÁR塔爾」依舊聲勢極高。（圖：UIP提供）
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」不僅要演出情感文戲，又有不少武打動作，可謂為生涯代表作。...
楊紫瓊在「媽的多重宇宙」不僅要演出情感文戲，又有不少武打動作，可謂為生涯代表作。（圖：双喜提供）
安娜德哈瑪斯在「金髮夢露」扮演性感女神瑪麗蓮夢露，有不少大膽演出。（圖：UIP提...
安娜德哈瑪斯在「金髮夢露」扮演性感女神瑪麗蓮夢露，有不少大膽演出。（圖：UIP提供）
凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」拿下奧斯卡影后，此次「TÁR塔爾」依舊聲勢極高。（圖：...
凱特布蘭琪曾以「藍色茉莉」拿下奧斯卡影后，此次「TÁR塔爾」依舊聲勢極高。（圖：UIP提供）
楊紫瓊(前)與凱特布蘭琪交情不錯，彼此沒有競爭的火藥味，在不同頒獎典禮上都會開心...
楊紫瓊(前)與凱特布蘭琪交情不錯，彼此沒有競爭的火藥味，在不同頒獎典禮上都會開心擁抱。(路透資料照片)
楊紫瓊是否能夠破紀錄成為首位華人奧斯卡影后，下周一即將揭曉。(路透資料照片)
楊紫瓊是否能夠破紀錄成為首位華人奧斯卡影后，下周一即將揭曉。(路透資料照片)

奧斯卡獎 楊紫瓊 凱特

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