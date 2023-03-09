「黑暗榮耀」復仇成功？打人還是被打 答案意外

「黑暗榮耀」第二部10日正式上線。 圖／擷自Netflix IG

全球影迷期待的現象級復仇韓劇 「黑暗榮耀」第2季10日上線，編劇金銀淑有信心劇情會更殘酷、好看，也對戲中霸凌 反派「朴涎鎭」的同名者道歉，擔心因影集熱度讓他們像壞人。

宋慧喬 飾演的女主角「文同珢」在學生時期遭到惡霸同學「朴涎鎭」（林知衍飾）慘烈欺負，讓觀眾心疼不已，也對「朴涎鎭」恨得牙癢癢，期待第2季「文同珢」實踐復仇大計。

「黑暗榮耀」劇組昨天出席與觀眾互動活動時，編劇金銀淑現場忍不住致歉：「真的很對不起全世界叫『朴涎鎭』的人！現在若是要提自己的名字應該會很難吧，應該是說毀損名譽嗎？我想說聲對不起！」但隨後竟爆笑直呼：「但是涎鎭啊，我好開心！」透露出金銀淑首次挑戰復仇劇就成功的喜悅心情。

金銀淑也提及創作該劇的起因，是女兒問她如果有校園霸凌，「媽媽覺得『我被往死裡打』比較好，還是『往死裡打別人』比較好？」她的答案出人意料：「『被往死裡打』的話，是有解決方法的；以我的立場，我有足夠的錢，可以把加害者拖到地獄盡頭…」

金銀淑隨後為各種劇情猜測解說，第1季擄獲女性觀眾芳心的「河度領」（鄭星一飾）慘被「朴涎鎭」戴綠帽，疼愛有加的女兒還不是親生的，被外界猜測是否有「無精子症」才生不出孩子，讓金銀淑笑回，這是最不像話的猜測，「他其實是個很正常的人，不要這樣！」引起全場爆笑聲不斷。

金銀淑更透露因為第1季反響太熱烈，讓她感到害怕，「所以我重新看了第2季的劇本，內容更可怕，果然寫得不錯」，有信心第2季會更殘酷、更好看。

而當宋慧喬被問到是否體驗到人氣高漲的真實感時，她則謙虛回應，本來第1季上線時還很擔心，「以演戲的立場來看，只會看到自己的不足之處，覺得應該要做得更好才是」。她透露一度擔心反應不好怎麼辦，影集上線還沒能打起精神來，但得知影集好評後心情很好，也非常感謝。

至於第2季最讓宋慧喬印象最深刻戲，她分享角色「文同珢」身上到處都是灼傷，為了化妝化出這樣的疤痕花了很長時間，光一場脫下身上外衣，秀出全身傷疤的戲光是化妝就化了4到5小時。除此之外，她也得努力減肥，在進行拍攝的前3天只吃香蕉，拍戲前1天連水都沒喝，「雖然演出文同珢的期間很辛苦，但是能用演技代替那些人（受害者）發聲，意義非凡。」