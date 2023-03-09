復合baby無望？黃曉明po照 眼尖網友指「帶女友見家長」

黃曉明(左)、葉珂爆出緋聞。圖／摘自微博

中國男星黃曉明 與女星Angelababy （楊穎）於2015年結婚時舉辦世紀大婚禮，最終在2022年1月宣告離婚，黃曉明更傳出與網紅葉珂爆出新戀情，黃曉明與千億白富美葉珂，被揪出各種約會細節，不過雙方從未承認。黃曉明今（8日）分享與家人相處的影片，有眼尖網友發現他家中的餐具，與葉珂曬出家宴照片的盤子是同款式，遭疑已經帶緋聞 女友見家長。

黃曉明更新動態時，在微博分享與家人合影的短片，歡慶38婦女節，其中一張照片是他和媽媽的合照，雖是他穿著帥氣白色西裝，站在媽媽身後，不過媽媽手上拿著的盤子，卻成了大家矚目的焦點，有網友發現該張照片，似乎曾在葉珂曬出的家宴照片出現過，疑似兩人關係密切，見過彼此家長。

黃曉明(右)與媽媽合照中的盤子，被網友發現與葉珂過年吃家宴的盤子款式相同，瘋猜早已帶她回家見家長。圖／摘自微博

黃曉明與媽媽合照中的盤子，被網友發現與葉珂過年吃家宴的盤子款式相同，瘋猜早已帶她回家見家長。圖／摘自微博

有網友甚至猜測，可能在春節期間，就已經帶葉珂回家，紛紛直言「該不會好事近了吧」；但有不少網友也分析，「或許只是湊巧呢？盤子同款式也滿常見的」、「離婚找下一任很正常，沒啥好質疑人家的，而且對方還是白富美」。