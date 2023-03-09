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「屋頂上的提琴手」走紅 以色列演員托波爾辭世

中央社耶路撒冷9日綜合外電報導
金球獎得主、在電影「屋頂上的提琴手」中飾演猶太裔農夫特維而走紅的以色列演員柴姆托波爾去世。(美聯社)
金球獎得主、在電影「屋頂上的提琴手」中飾演猶太裔農夫特維而走紅的以色列演員柴姆托波爾去世。(美聯社)

以色列官員今天表示，金球獎得主、在電影「屋頂上的提琴手」中飾演猶太裔農夫特維而走紅的以色列演員柴姆托波爾在特拉維夫去世，享壽87歲。

法新社報導，柴姆托波爾（Chaim Topol）1935年生於特拉維夫，並在當地長大，後來加入軍方藝工隊，擔任歌手與演員。

他服完役後與妻子搬進集體農場，一邊當技工，一邊在自己成立的劇團演出。

1964年，他在以色列喜劇電影「沙拉．沙巴蒂」（Sallah Shabati）中飾演沙巴蒂而走紅。這部講述阿拉伯國家猶太移民所面臨困境的電影，為柴姆托波爾贏得金球獎最佳新人獎。

他1967年開始在英國倫敦音樂劇「屋頂上的提琴手」（Fiddler on the Roof）中飾演主角特維（Tevye）。柴姆托波爾多年前就曾在以色列劇場演出相同角色。

「屋頂上的提琴手」1971年搬上大螢幕，為劇中飾演猶太裔牛奶工人特維的柴姆托波爾贏得第2座金球獎。

他後來繼續在劇場和電影中演出多年，包括1981年參演「詹姆士龐德」系列電影「最高機密」（For Your Eyes Only）。

柴姆托波爾2015年從以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）手中接獲以色列國家級榮譽「以色列獎」（The Israel Prize）終身成就獎。內唐亞胡今天對這位以色列「最偉大藝人之一的殞落」表達「深感惋惜」。

內唐亞胡在聲明中說：「托波爾是魅力十足且精力充沛的多方位藝人，在世界各地自豪地代表以色列，並且得到鮮少有人獲得的國際認可。」

影片來源：YouTube guru006

以色列 電影 金球獎

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