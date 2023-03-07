不忍了 威爾史密斯之妻友人砲轟克里斯洛克病態、羞辱

克里斯洛克不斷羞辱對手，髒字齊出。（美聯社資料照片）

去年奧斯卡 頒獎典禮上的威爾史密斯 掌摑克里斯洛克事件，鬧到現在都還沒落幕，由於克里斯近日在Netflix推出脫口秀直播「克里斯‧洛克：抓狂有道」，不但直接砲轟威爾史密斯把妻子潔妲蘋姬給他戴綠帽子的怒氣發洩在自己身上，又狂用B開頭髒字來稱潔妲，潔妲的友人忍不住透過「時人」反擊克里斯，稱他對潔妲的病態執迷已經延續了30年，潔妲並沒有主動招惹他，他卻不肯輕易放過他。

潔妲的友人說道：「你看他在哪裡做這場直播秀？她的家鄉巴爾的摩，這不是對她病態的執迷是什麼？」潔妲也對這場脫口秀直播中，克里斯洛克以B開頭髒字稱呼她的次數之多，感到訝異。她雖然有氣無處發，相較於威爾，還算是好一些，威爾去年當眾甩了克里斯一巴掌，形象跌到谷底，一直想找克里斯道歉，但克里斯只是拒絕碰面，然後永遠不放過任何一個可以羞辱威爾和潔妲的機會，在「克里斯‧洛克：抓狂有道」把他們講得更難聽，然而動手的威爾卻無法反擊，只能等克里斯高興什麼時候要停止，完全無計可施。

其實威爾史密斯的粉絲也不想再忍耐克里斯洛克，馬上從「克里斯‧洛克：抓狂有道」抓到小辮子：克里斯嘲諷威爾體型比自己高壯太多，就連兩人替動畫片配音，他的角色是匹斑馬（馬達加斯加），威爾卻是鯊魚（鯊魚黑幫），其實威爾在「鯊魚黑幫」聲音演出的角色不是鯊魚，而是隻小魚，粉絲們努力以此修理克里斯洛克沒有做好功課，讓他嘗嘗被打臉的滋味。

而英國 名主持人李察梅德利和蘇珊娜蕾德則在晨間節目中先後砲轟克里斯洛克，李察之前已經講過很多次，在他數十年的採訪生涯中，碰過最無禮的受訪對象就是克里斯，沒有之一。蘇珊娜加碼提到過去為了「馬達加斯加」訪問班史提勒與克里斯洛克，克里斯從頭到尾都很沒禮貌，讓人非常不舒服。