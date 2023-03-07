許瑋甯剛新婚就遭受沉痛打擊 悲吐：一輩子都不好的洞

許瑋甯認為在感情中是互相的，要彼此調整。圖／Bella儂儂提供

許瑋甯 2021年底宣布與邱澤 閃婚，沉浸在新婚幸福中沒多久，2022年卻經歷外公離世打擊，她接受「Bella儂儂」雜誌專訪時形容，這是她心中一道深深的關卡，即使以經過一年，還是不能適應失去至親的生活。

許瑋甯與親人關係緊密，仍在努力練習「告別」這件事，她形容：「當時那個過程很像一場夢，可能因為太痛了，某些部分很像電影 的蒙太奇，它好像就在你的意識恍惚之間就結束了。」、「那個打擊非常大，它就是一個破洞，可能一輩子都不會好的破洞，當然這會被其他事情填補，不過也因為這個破洞被開啟了，所以更會更知道『死亡』其實很靠近，會更害怕下一個破洞。」

家中的巨變，讓許瑋甯看待生命這件事有了改變，關於和家人的相處，她正努力的去做的更有彈性，「我現在很矛盾，在這事情後，有一段時間我很怕跟家人相處，因為那個失去真是太心痛了，我在想，如果不那麼靠近，是不是就不會那麼痛？」

即便還在傷心的情緒中游走，許瑋甯也想轉個念讓自己心靈有了寄託，她相信緣份這件事，能讓她與離世親人在未來某個片段再相遇，「把情感跟受傷的部分填補好，才會有能力去愛人。」

提到婚姻，許瑋甯澤說：「我對於感情的態度都一直蠻一致的，感情這件事是互相的，不是我浪漫對方就會喜歡，當時是怎麼樣認識、怎麼樣吸引靠近，我們就在那之中做調整。」