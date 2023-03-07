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分屍案太驚悚 命理師提醒這3生肖名字忌用「天」取名

記者林怡秀／即時報導
命理師廖美然分析蔡天鳳面相。圖／摘自YouTube
命理師廖美然分析蔡天鳳面相。圖／摘自YouTube

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家分屍震驚華人圈，命理師廖美然日前在JET「新聞挖挖哇」分析蔡天鳳面相，她表示蔡天鳳長得十分漂亮，但眼睛比例過大，鼻翼偏窄，而女生面相中鼻子是夫宮，這方面她的確比較弱，而大陸有命理師認為她的命格承擔不起名字中的「天」字，這點廖美然也同意，其中屬牛、羊、狗的人最好別用「天」字來取名。

廖美然表示，蔡天鳳是在6月初三出生，6月是未月，初三則是旭日，跟名字都是天沖地剋、天羅地網，「所以名字很重要，名字是我們的後天運，她又是6月生，剛好走到大運，真的有那個劫難就是天沖地剋，我也會建議說，比如用天這個字，屬牛屬羊屬狗盡量不要用天，如果再碰到3月、6月、9月、12月出生的人也盡量不要用天，都會產生比較天羅地網跟天沖地剋。」因此她替客戶取名，也很少用到「天」這個字。

主持人鄭弘儀也好奇蔡天鳳的屍體遭分解並烹煮過，是否會影響到她投胎，廖美然表示可以用超渡的儀式，「因為我相信她生前也是一個有福報的人，但是有時候碰到這些問題，就是有因果的關係，或許是累世哪一世不知道有怎樣的糾葛，但她會出生在有錢的家庭，一定是她有具備很聚足的福報，而且她生性善良，」

蔡天鳳 華人 香港

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