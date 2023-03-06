苦熬3年疫情零收入 藝人洪璽皓奪世界氣球大賽季軍

洪璽皓的氣球作品「鳳凰」榮獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名。圖／伊林娛樂提供

台灣新生代藝人洪璽皓從小學3年級開始愛上氣球 創作，11年來參加無數比賽，他的氣球作品「鳳凰」日前被通知獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名，得知好消息，他驚喜又感動，表示該作品為2020年創作，因疫情 延後評選，他開心笑道：「雖然成績遲到了，但努力的成果不會遲到。」由於這次為線上參賽，洪璽皓也表示會繼續努力，希望下次拿冠軍，並在實體競賽中拿下好成績。

洪璽皓從小就夢想當藝人。圖／伊林娛樂提供

今年19歲的洪璽皓，目前就讀台灣戲曲 學院民俗技藝學系，也是2021年第10屆伊林璀璨之星演藝組冠軍、總冠軍，除了氣球創作，他從小就懷有星夢，14歲報名參加伊林璀璨之星，但晉級決賽失敗，升高3的暑假捲土重來，以空中環表演驚豔全場，奪下該年度總冠軍。

近一年來，他參加民視「最強綜藝秀」、「綜藝大集合」、三立「超級夜總會」等多個綜藝節目，精采才藝表演受到關注；他說，平時很喜歡看「來吧！營業中」等實境節目，也對宥勝主持的旅遊生活節目非常嚮往，未來希望能朝旅遊節目主持發展。

提到氣球創作，洪璽皓坦言，以前父母和學校老師都不贊同他的興趣，創作過程難免孤單，直到國三15歲那年，他以作品「麒麟」，拿下全球知名氣球公司Qualatex指定色創作大賽榮譽獎，才獲得支持，也因氣球創作，他接派對、做場地布置等工作為主要收入來源。

洪璽皓15歲創作的「麒麟」，榮獲Qualatex指定色創作大賽榮譽獎。圖／伊林娛樂提供