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苦熬3年疫情零收入 藝人洪璽皓奪世界氣球大賽季軍

記者陳慧貞／即時報導
洪璽皓的氣球作品「鳳凰」榮獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名。圖／伊林娛樂提供
洪璽皓的氣球作品「鳳凰」榮獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名。圖／伊林娛樂提供

台灣新生代藝人洪璽皓從小學3年級開始愛上氣球創作，11年來參加無數比賽，他的氣球作品「鳳凰」日前被通知獲Qualatex指定色創作大賽世界第3名，得知好消息，他驚喜又感動，表示該作品為2020年創作，因疫情延後評選，他開心笑道：「雖然成績遲到了，但努力的成果不會遲到。」由於這次為線上參賽，洪璽皓也表示會繼續努力，希望下次拿冠軍，並在實體競賽中拿下好成績。

洪璽皓從小就夢想當藝人。圖／伊林娛樂提供
洪璽皓從小就夢想當藝人。圖／伊林娛樂提供

今年19歲的洪璽皓，目前就讀台灣戲曲學院民俗技藝學系，也是2021年第10屆伊林璀璨之星演藝組冠軍、總冠軍，除了氣球創作，他從小就懷有星夢，14歲報名參加伊林璀璨之星，但晉級決賽失敗，升高3的暑假捲土重來，以空中環表演驚豔全場，奪下該年度總冠軍。

近一年來，他參加民視「最強綜藝秀」、「綜藝大集合」、三立「超級夜總會」等多個綜藝節目，精采才藝表演受到關注；他說，平時很喜歡看「來吧！營業中」等實境節目，也對宥勝主持的旅遊生活節目非常嚮往，未來希望能朝旅遊節目主持發展。

提到氣球創作，洪璽皓坦言，以前父母和學校老師都不贊同他的興趣，創作過程難免孤單，直到國三15歲那年，他以作品「麒麟」，拿下全球知名氣球公司Qualatex指定色創作大賽榮譽獎，才獲得支持，也因氣球創作，他接派對、做場地布置等工作為主要收入來源。

洪璽皓15歲創作的「麒麟」，榮獲Qualatex指定色創作大賽榮譽獎。圖／伊林娛...
洪璽皓15歲創作的「麒麟」，榮獲Qualatex指定色創作大賽榮譽獎。圖／伊林娛樂提供

但這3年來受疫情影響，群聚活動幾乎停辦，這方面收入頓時變成零；沒想到這次作品「鳳凰」，高180公分、寬100公分，耗時15小時，使用500條氣球才完成的作品，獲得Qualatex季軍佳績，他相當激動，喜上加喜的是，服裝設計師魏子淵最近也邀請洪璽皓，在台北時裝周合作造型頭盔設計，展現其藝術創作才華。

洪璽皓是第10屆伊林璀璨之星演藝組冠軍，同時也是該屆總冠軍。圖／伊林娛樂提供
洪璽皓是第10屆伊林璀璨之星演藝組冠軍，同時也是該屆總冠軍。圖／伊林娛樂提供
洪璽皓在璀璨之星總決賽表演空中環，驚豔全場。圖／伊林娛樂提供
洪璽皓在璀璨之星總決賽表演空中環，驚豔全場。圖／伊林娛樂提供

氣球 疫情 戲曲

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