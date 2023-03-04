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貝克漢力挺貝嫂現身巴黎時裝周 婦唱夫隨秀真心

記者釋俊哲／即時報導
謝幕時維多莉雅貝克漢不僅特地向家人致意，會後更與貝克漢黏TT深情相擁，展現家人間的真心情意。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）
謝幕時維多莉雅貝克漢不僅特地向家人致意，會後更與貝克漢黏TT深情相擁，展現家人間的真心情意。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）

每個成功的男人背後都有一位成功的女性，反之亦然。英國足球明星貝克漢（David Rober Beckham）昨日出席巴黎時裝周，不為哪樁，正是因為另一半「貝嫂」維多莉雅貝克漢（Victoria Beckham）的巴黎時裝周發表，除了行前貝克漢已經在IG秀出自己穿搭，發表後維多莉雅的IG再曬出更多感人畫面，展示兩人的婦唱夫隨、情比金堅。

由於Victoria Beckham在2008年創立同名時裝品牌，雖一路歷經虧損，但經多年努力後終於受到肯定，並在去年首登巴黎時裝周寫下品牌新頁，這也顯得2023年、二度登上巴黎時裝周的大秀受到更多人氣關心。

貝克漢不僅在看秀前特別曬出穿搭造型，大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「I love you Paris！」，同時IG更秀出她與Vogue英國版總編輯Edward Enninful的合影，以及全家人到場、家族同心的感人畫面。

而貝克漢除了自己聲勢看漲，成為全世界最優雅、最具魅力的運動明星（而不只是名人），貝克漢愛家、疼愛另一半也是有目共睹，例如上個月情人節時，他便貼出一張兩人年輕時共進晚餐的恩愛舊照，只見兩人貝克漢的手臂上還未有各式刺青，而維多莉雅也一臉青春甚至綁上髮夾，兩小無猜的純真，最後更讓該貼文湧入106萬按讚數與2,600多則留言，人氣爆棚。

昨日Victoria Beckham服裝秀上，不僅貝克漢全家人到場，並與Voug...
昨日Victoria Beckham服裝秀上，不僅貝克漢全家人到場，並與Vouge英國版總編輯Edward Enninful（右四）合影，展現私人好交情。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham
大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「...
大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「I love you Paris！」。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）
今年情人節時，貝克漢在IG曬出一張兩人年輕時的約會照，並湧入破百萬按讚數。圖／翻...
今年情人節時，貝克漢在IG曬出一張兩人年輕時的約會照，並湧入破百萬按讚數。圖／翻攝自 IG @ davidbeckham

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