貝克漢力挺貝嫂現身巴黎時裝周 婦唱夫隨秀真心

謝幕時維多莉雅貝克漢不僅特地向家人致意，會後更與貝克漢黏TT深情相擁，展現家人間的真心情意。圖／翻攝自 IG @victoriabeckham（合成圖）

每個成功的男人背後都有一位成功的女性，反之亦然。英國足球 明星貝克漢（David Rober Beckham）昨日出席巴黎時裝周，不為哪樁，正是因為另一半「貝嫂」維多莉雅貝克漢（Victoria Beckham）的巴黎時裝周發表，除了行前貝克漢已經在IG秀出自己穿搭，發表後維多莉雅的IG再曬出更多感人畫面，展示兩人的婦唱夫隨、情比金堅。

由於Victoria Beckham在2008年創立同名時裝品牌，雖一路歷經虧損，但經多年努力後終於受到肯定，並在去年首登巴黎時裝周寫下品牌新頁，這也顯得2023年、二度登上巴黎時裝周的大秀受到更多人氣關心。

貝克漢不僅在看秀前特別曬出穿搭造型，大秀後Victoria Beckham也貼出一張向來賓致意的背影照，並發文高呼「I love you Paris！」，同時IG更秀出她與Vogue英國版總編輯Edward Enninful的合影，以及全家人到場、家族同心的感人畫面。