掌摑快滿周年 克里斯洛克開嗆威爾史密斯：想看他被打
今年度奧斯卡頒獎典禮剩不到10天就要舉行，去年典禮上驚動各方的「威爾史密斯掌摑事件」，似乎還沒有徹底結束，因為「受害者」克里斯洛克還打算放下這件事！克里斯即將在Netflix推出最新脫口秀演出「克里斯‧洛克：抓狂有道」直播，根據歐美媒體搶先揭露的笑哏，克里斯果不其然有針對威爾史密斯的笑話，繼續走「地獄哏」路線。
眾所周知，威爾史密斯去年在典禮上對著堅持要開他妻子潔妲蘋姬生病、掉髮因而自動理平頭玩笑的克里斯洛克甩了一巴掌，此後形象跌谷底，大半年都低調，又道歉又是去接受心理輔導等等，結果近年底時，他在Apple TV+推出的新作「自由路上」，扮演遭受嚴重鞭打後逃走的黑奴，原本傳出有再度入圍奧斯卡的呼聲，掌摑事件後，片子備受忽視，影評給分也不如預期的理想，奧斯卡連入圍名單都擠不進去，只有美國有色人種協進會形象獎頒給他最佳男主角。
克里斯洛克藉著「自由路上」來諷刺威爾與掌摑事件，表示：「有一天，我看了『自由路上』，這樣我就可以看到他被鞭打。」接著又說道：「有人問我會痛嗎？當然會痛。他演過拳王阿里，我演過的是街頭毒蟲，就算在動畫片裡，我的角色是匹斑馬，他卻是一條鯊魚！」看來，克里斯一日不打算放過威爾，威爾就得繼續忍受下去。
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