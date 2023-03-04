掌摑快滿周年 克里斯洛克開嗆威爾史密斯：想看他被打

威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，已經快要滿一年，相關話題卻還沒結束。（路透資料照片）

今年度奧斯卡 頒獎典禮剩不到10天就要舉行，去年典禮上驚動各方的「威爾史密斯 掌摑事件」，似乎還沒有徹底結束，因為「受害者」克里斯洛克還打算放下這件事！克里斯即將在Netflix推出最新脫口秀演出「克里斯‧洛克：抓狂有道」直播，根據歐美媒體搶先揭露的笑哏，克里斯果不其然有針對威爾史密斯的笑話，繼續走「地獄哏」路線。

眾所周知，威爾史密斯去年在典禮上對著堅持要開他妻子潔妲蘋姬生病、掉髮因而自動理平頭玩笑的克里斯洛克甩了一巴掌，此後形象跌谷底，大半年都低調，又道歉又是去接受心理輔導等等，結果近年底時，他在Apple TV+推出的新作「自由路上」，扮演遭受嚴重鞭打後逃走的黑奴，原本傳出有再度入圍 奧斯卡的呼聲，掌摑事件後，片子備受忽視，影評給分也不如預期的理想，奧斯卡連入圍名單都擠不進去，只有美國有色人種協進會形象獎頒給他最佳男主角。