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布魯斯威利失憶又情緒化 家人竟想透過這招刺激記憶

記者蘇詠智／即時報導
黛咪摩兒想方設法要幫助前夫喚回昔日記憶。（路透資料照片）
黛咪摩兒想方設法要幫助前夫喚回昔日記憶。（路透資料照片）

昔日銀幕上的大英雄「終極警探」布魯斯威利因為罹患額顳葉失智症，記憶力急速減退，根據歐美八卦刊物「Star」雜誌，他要記住事情都有困難，愈做不到就愈情緒化，家人親友雖然都很心疼，卻也被逼著要想出各種方法刺激他往事的記憶，好讓情況別再惡化。他的前妻黛咪摩兒靈機一動，打算召集家人們，每周播放一些他的舊電影或舊影集，讓他從自己過去的演出，喚醒一些回憶，還想要邀請跟他合作過的演員、演藝界好友們一起參與。

據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，黛咪與布魯斯威利現任妻子艾瑪，不但安排讓兩人為他生的5個女兒都來陪伴他觀賞自己的舊片，也已經邀請像是他成名之作、影集「雙面嬌娃」的女主角西碧兒雪佛，或是「終極警探」系列裡演他妻子的邦妮貝黛莉亞，「浴血任務」席維斯史特龍等，一起共襄盛舉，期盼老友之間聊起當年往事，可以多少增加他想起往事的機率。

雖然家人們也心知肚明，這麼做的幫助也許不很大，但布魯斯目前的狀況已經讓他們覺得什麼方法都要試，不然就真的只能放任情況繼續惡化下去。布魯斯的母親對孩子罹病當然難過，只好趁他還沒有完全忘光，珍惜彼此相處的時光，黛咪和女兒們及其他家人，也都是這麼想。

席維斯史特龍（左）與布魯斯威利曾合作，也是共同投資開餐廳的好友。（路透資料照片）
席維斯史特龍（左）與布魯斯威利曾合作，也是共同投資開餐廳的好友。（路透資料照片）
布魯斯威利（中）記性急速惡化，妻子艾瑪（左）與女兒露瑪都很憂心。（路透資料照片）
布魯斯威利（中）記性急速惡化，妻子艾瑪（左）與女兒露瑪都很憂心。（路透資料照片）
西碧兒雪佛（右）與布魯斯威利主演的影集「雙面嬌娃」曾紅極一時。圖／摘自imdb
西碧兒雪佛（右）與布魯斯威利主演的影集「雙面嬌娃」曾紅極一時。圖／摘自imdb
邦妮貝黛莉亞曾在「終極警探」系列演男主角的妻子。（路透資料照片）
邦妮貝黛莉亞曾在「終極警探」系列演男主角的妻子。（路透資料照片）

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