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趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

記者楊起鳳／即時報導
趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）
趙露思(右)和吳磊在「星漢燦爛·月升滄海」中CP感十足。（圖：WeTV提供）

中國女星趙露思因演出電視劇「星漢燦爛·月升滄海」後大紅，和吳磊CP大受歡迎。但近日卻在網上流傳一則她大爆粗口罵吳磊的影片，影片中她飆罵吳磊：「你媽了個X的，有病啊？」，引起微博網友熱議瘋傳，她的經紀公司也忍不住發聲明澄清，並警告網友不得再散播誹謗言論。

近日一段趙露思與吳磊拍攝「星」劇的側拍花絮影片在微博上流傳，影片中她疑似因沒聽到導演喊開拍，而坐在後方的吳磊已開始騎馬。在沒心理準備的狀態下，趙露思不停尖叫喊停，最後甚至疑似爆粗口罵：「你媽了個X的，有病啊？」

來源：YouTube

此段影片在微博上瘋傳，網友認為毀了趙露思的甜妹形象，但也有人表示力挺認為應該是一時氣憤。也有人緩頰說道，趙露思慌張大喊的是「你是故意的」，此外，2人在導演喊卡後，還一起看回放、嬉鬧，認為「趙露思飆罵吳磊」的說法不合理。

吳磊（左）、趙露思（右）的CP大受歡迎，更傳假戲真作。（取材自微博）
吳磊（左）、趙露思（右）的CP大受歡迎，更傳假戲真作。（取材自微博）

趙露思的官方微博日前發出聲明表示，發現在網路平台出現針對趙露思女士的誹謗、侮辱言論，並引起大範圍傳播，嚴重影響趙露思的個人聲譽；為正視聽，公司針對數個微博博主提起訴訟，將進一步追究法律責任，同時敬告所有網友不要再散播不實誹謗言論。

微博 導演 YouTube

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