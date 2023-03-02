威爾史密斯掌摑事件1年後復出頒獎典禮 自嘲獲掌聲
威爾史密斯去年在奧斯卡頒獎典禮上，無預警上台甩了開他妻子玩笑的克里斯洛克驚天一巴掌，引發輿論，他去年底推出的Apple TV+電影「自由路上」迴響雖不熱烈，但他仍出席非裔影評人協會領取燈塔獎，一出場時變開玩笑自嘲「自由路上」是他職業生涯最難拍的電影，因為都在戶外拍攝，還強調「這是真的」，幽默口吻再度笑翻全場。
威爾史密斯特地感謝非裔影評人協會，「我要感謝在座所有人，感謝你們所做的一切，讓我們的故事鮮活起來」，也提到電影預算頗高，不過Apple TV+從未討價還價，「我第一次在片廠那邊聽到，故事比成本還重要...他們可是製造IPhone的人，他們可以做到」。
威爾史密斯日前接受美國福斯新聞網採訪，也坦言若有些人還是無法接受他一年前在奧斯卡的粗暴舉動，他表示尊重。威爾史密斯在受訪時，直言說「我完全可以理解，他們也需要空間才能準備好，我比較擔心的是幕後團隊沒有被看見，導演安東尼法夸交出了他生涯中最佳的作品」，隨後更補充，他認為這個團隊的所有人都交出了他們生涯最出色的成績，「我深切的希望，我的行為不會害我的團隊連帶受罰，這是我現在試圖挽救的，這也是我現在最大的期望」，最終威爾也希望這部電影的內容、力量都能敞開觀眾的心扉，讓他們看見、認識和支持參與本片的這些才華耀眼的藝術家。
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