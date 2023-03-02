威爾史密斯掌摑事件1年後復出頒獎典禮 自嘲獲掌聲

威爾史密斯(左)出席非裔影評人協會頒獎典禮，並與年輕女星夏爾曼賓瓦合影。(美聯社)

威爾史密斯 去年在奧斯卡 頒獎典禮上，無預警上台甩了開他妻子玩笑的克里斯洛克驚天一巴掌，引發輿論，他去年底推出的Apple TV+電影 「自由路上」迴響雖不熱烈，但他仍出席非裔影評人協會領取燈塔獎，一出場時變開玩笑自嘲「自由路上」是他職業生涯最難拍的電影，因為都在戶外拍攝，還強調「這是真的」，幽默口吻再度笑翻全場。

威爾史密斯特地感謝非裔影評人協會，「我要感謝在座所有人，感謝你們所做的一切，讓我們的故事鮮活起來」，也提到電影預算頗高，不過Apple TV+從未討價還價，「我第一次在片廠那邊聽到，故事比成本還重要...他們可是製造IPhone的人，他們可以做到」。