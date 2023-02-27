007自我審查？昔日內容被迫重新修正 為了這原因

「生死關頭」故事有很大一部分在加勒比海上的黑人國家發生，女主角卻還是找了珍西摩爾（前排右）。圖／摘自imdb

007詹姆斯龐德 雖然是全球最知名的英國情報員，卻曾經被他的長官M形容為「冷戰時期的恐龍」來諷刺他一貫顯得過時的大男人主義。眼看這系列電影 推出已經超過60年，原著小說 初問世更已將在今年4月中慶祝70周年，過去某些價值觀在社會大眾眼裡不覺得是個大問題，但現代人就可能看不下去，因而握有原著版權的作者伊恩佛萊明家人，特地請人將其中某幾本的爭議內容改寫、刪修，成為符合21世紀思潮的全新版龐德，還未推出，已經受到各方矚目。

在伊恩寫龐德小說的年代，有些地方對於非白人還充滿強烈的輕視，小說裡提到加勒比海的黑人，有時也會帶著貶低的口吻，擺在現在來看，自然很不OK，也難怪伊恩的後人做此決定。不過他們強調，伊恩生前也曾同意美國書商將龐德到美國與加勒比海島國冒險的「生死關頭」一書內容自行刪改，免得觸怒讀者，因此他們的作法是「仿效伊恩在世時的行為」，而不是自作主張，希望伊恩的書迷們別把怨氣都往他們身上發洩。

其實「生死關頭」在當初改編成電影時，就經過不少改變，最明顯的是原作中女主角是海地人，但是法國血統的混血兒，製片公司曾考慮找黑人女星來扮演，最後還是覺得主流觀眾仍沒接受龐德搭配黑美人，因此才敲定標準的英國美女珍西摩爾，僅在電影版新增一位和龐德有過露水姻緣的女配角由黑人女星葛洛麗亞韓德利來飾演。