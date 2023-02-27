我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫後1400萬人恐失白卡怎麼辦？ 這5點必須知

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋

楊紫瓊創紀錄封后 服裝卻被虧像掛著薯條 網友道出玄機

記者蘇詠智／即時報導
吳漢章（前排中）台上妙語如珠，潔美李寇蒂斯（左）與楊紫瓊也難以招架。（路透）
吳漢章（前排中）台上妙語如珠，潔美李寇蒂斯（左）與楊紫瓊也難以招架。（路透）

楊紫瓊以「媽的多重宇宙」在奧斯卡重要前哨戰—美國演員工會獎勇奪最佳女主角，成為該獎創立以來首位亞裔、也是首位華人的影后，台上致詞雖然一度緊張到語塞，先後脫口而出S開頭和F開頭的髒字，仍深獲全球網友的肯定與祝福。但是她出席典禮的服裝，就遠不如演技表現受到好評，儘管是名設計師高級訂製服，正面那一大串就讓很多網友看不太懂，成為另一個關於她的熱門話題。

有人形容楊紫瓊禮服正面的設計像是把洗車刷毛帶在身上，也有人稱是一堆薯條或是碎紙片。歐美網友紛紛發揮天馬行空的創意，不少評論讓人絕倒。有人拿她之前在英國影藝學院電影獎角逐影后失利當哏，寫道：「她今天把英國影藝學院的會員名單穿在身上。」那一大團看來像是被碎紙機銷毀的紙條，不難想見其中的怒火。也有網友乾脆把這服裝與「媽的多重宇宙」劇情做連結，因為其中有一個宇宙的人們，長著像熱狗一樣長、胖的手指，於是寫道：「薯條不錯啊，跟熱狗很搭。」

可是「媽的多重宇宙」群星在台上致詞時最「圈粉」的則是扮演楊紫瓊父親的94歲超資深華裔男星吳漢章，他不但用廣東話說了段感言，笑稱：「我們典禮在香港也有播吧？」還表示拍第一部電影是跟「亂世佳人」傳奇巨星克拉克蓋博（1955年，「江湖客」），當時好萊塢老闆不想找亞裔當主角，認為歐美演員比較好，亞裔演員扛不起票房，寧可找白人吊眼角演亞洲人，他笑道：「結果現在呢，看看我們。」台下響起熱烈掌聲。

他還打趣表示主要演員裡，潔美李寇蒂斯不是華人，但「李」是個很好的華人姓氏，他自己的母親也姓李，還反問台下來賓看不看得懂「媽」片在演啥，因為他們讀劇本時也沒有很懂，讓台下又是一陣大笑，不少年輕網友都表示要開始成為他的粉絲。

楊紫瓊（左）與吳漢章在「媽的多重宇宙」扮演女兒和父親。（路透）
楊紫瓊（左）與吳漢章在「媽的多重宇宙」扮演女兒和父親。（路透）
楊紫瓊出席美國演員工會獎典禮的服裝，讓很多網友看不太懂，有不少絕妙的評論。（路透...
楊紫瓊出席美國演員工會獎典禮的服裝，讓很多網友看不太懂，有不少絕妙的評論。（路透）

亞裔演員 媽的多重宇宙 華人

上一則

周揚青峇里島曬比基尼辣照 高喊「實現泳衣自由」

延伸閱讀

「媽的多重宇宙」稱霸演員工會獎 潔米李寇提斯激吻楊紫瓊

「媽的多重宇宙」稱霸演員工會獎 潔米李寇提斯激吻楊紫瓊
楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字
「製片曾說亞裔不賣座」 94歲吳漢章致詞獲全場喝采

「製片曾說亞裔不賣座」 94歲吳漢章致詞獲全場喝采
楊紫瓊奪演員工會獎影后 「媽的多重宇宙」拿下最佳整體演出獎

楊紫瓊奪演員工會獎影后 「媽的多重宇宙」拿下最佳整體演出獎

熱門新聞

周迅(圖)、陳坤驚爆祕婚。(取材自微博)

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

2023-02-25 14:13
中國演員陳晨因病在北京突然過世，年僅38歲。（取材自微博）

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

2023-02-20 22:57
蔡天鳳（左）與郭富城愛妻方媛二人關係極佳。圖／摘自IG

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 與郭富城愛妻方媛多年交情

2023-02-24 10:08
錢韋杉近來因在美國駕車牌照過期遭當地警方攔檢，並上法院繳罰款。(取材自臉書)

台女星在美駕車「1個原因」遭警攔截 上法院繳250元罰款

2023-02-24 00:38
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

2023-02-24 12:41
人氣很高的男藝人王一博近日宣傳新電影「無名」，受訪時被問到作品與角色的心得時，卻用「不知道」來回答，引發外界熱議。（取材自微博）

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

2023-02-20 07:43

超人氣

更多 >
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片

名媛分屍案祭懸賞 兇嫌如「行走彩券」巧撞好萊塢這片
美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大