范冰冰現身柏林影展 首提逃稅封殺「艱難的過程」

范冰冰新片「綠夜」出席柏林影展首映。(路透)

范冰冰 自從2018年陷入逃稅陰陽合同事件後，聲勢重挫，更有連續5年沒有演出影劇。她主演新片「綠夜」今年入圍今年柏林影展 「萬象大觀」項目，她也公開現身，講述這5年來的復出心得。

根據「Deadline」報導，一開始就有媒體當眾提問此事，但立刻有工作人員阻止，表明「只能問電影 相關問題」，不過范冰冰相當坦率，表明沒關係，並提到這段日子的心境。

范冰冰透露這段時間非常感謝全球支持關心的粉絲，「我一直在處理一些事情，每個人的生活都高峰與低谷，當你跌到谷底，就努力站好再度爬上去，這是一個艱難的過程，但會學到很多事情，學到很多關於這個世界的新知識，對我來說，回憶起來仍是很寶貴的經驗，現在我一切都好」。

范冰冰深陷逃稅封殺事件已有5年，如今在柏林影展重新向全世界復出。(歐新社)

范冰冰曾在2007年以「蘋果」角逐柏林影展，如今相隔16年再度回歸，范冰冰感觸極深，「我5年沒有演戲了，在這5年的過程當中我做了很多的事情，也一直想要找到一個故事和劇本，是跟那時候我的心境和感受可以融合在一起的角色。5年沒有拍戲其實對一個演員來說挺殘酷的，表演是我愛的事情，在過程當中去探索它、嘗試它，所以我很珍惜這樣的機會，比任何時候都珍惜」。

范冰冰(左)、導演韓帥以及「梨泰院class」李周映共同出新片「綠夜」出席柏林影展首映。(路透)

「綠夜」是香港、中國聯合出資的獨立同性愛情電影，由香港導演韓帥執導，講述一名中國婦女與一名叛逆的南韓女性，兩人發展出一段禁忌愛戀。南韓女性一角由「梨泰院class」、「嬰兒轉運站」李周映主演，李周映盛讚范冰冰非常有魅力，該片有望柏林影展專為同志電影設立的「泰迪熊獎」。