宋仲基當現成小爸？首談新婚妻「10歲女兒」真相 罕見動怒

宋仲基斥凱蒂的傳言都是無稽之談。(取材自Instagram)

韓星宋仲基 上月底宣布和英國人凱蒂再婚，外傳凱蒂有段婚姻並育有10歲女兒。宋仲基從未對此事發聲，而他最近接受南韓 「GQ」訪問，首談傳言真實性，他坦言非常憤怒，「除了她的大學校名，其他全都是無稽之談。」

36歲的宋仲基和大1歲的凱蒂結婚，同時宣布已懷孕的喜訊，不少粉絲都為他開心並獻上祝福。但有南韓網友挖出凱蒂舊照，指她有個10歲女兒，酸宋仲基直接當現成小爸。宋仲基一直保持沉默，這次受訪不忍了一次說開，表示剛開始不以為意，認為就算謠言傳開，「我們的愛情也不會改變。但是越來越誇張，除了她大學校名，其他都不是事實，我越來越憤怒，凱蒂勸我『沒必要對這些人發火』。」

提到新婚妻子，他滿口誇讚：「我不能說太多，可以透露的是她就是這樣的朋友，引導我往正面的方向前進，幫我找回平衡。」雖說不能說太多，但他還是忍不住分享：「要說凱蒂是怎麼樣的人，她有超多好的地方可以說，不過礙於今天訪問的時間和版面限制，我沒辦法全說出來。總之，她是一個在多方面給我信心的朋友，我平時的想法或是人生哲學，她會跟我說那是正確的，她是能幫我確認我的邏輯是對的的女人，時常在我身旁說『很像你會做的事』的朋友。」

宋仲基即將當爸，他開心表示：「很棒，非常棒。我本來個性就比較平淡，我曾說過組建家庭生孩子是我人生最大的目標，所以我非常心動，也很緊張，是心情很好的那種緊張，但我盡量不讓自己顯露出來這就是我的近況。」

他也透露登記結婚當天超忙，一結束就去新片「路基完（暫譯）」讀劇本和開機祭拜儀式，「那天很累，工作完才再跟她見面，一起吃了晚餐。」

他本月16日前往匈牙利拍攝「路基完」，凱蒂帶著愛犬和肚中寶寶愛相隨，現身機場 大放閃，她手上的鑽戒更是吸睛。