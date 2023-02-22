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危險鏡頭親上陣 郭富城「墜樓」重摔砸出巨響 全場嚇傻

記者黃保慧／即時報導
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）

香港三大影帝郭富城、任達華、林家棟主演「斷網」，為電影賣命演出，郭富城危險鏡頭親上陣，摔出巨響仍揉揉大腿笑喊沒事，林家棟則是腫著臉也負傷開工，十足敬業。

電影運用大量特效鏡頭，為了保留港產片味道，「斷網」中也安排不少驚險動作，監製鄭保瑞表示一場飛車撞車的重頭戲，為求場面逼真而堅持真的點火來燒，現場火勢猛烈，劇組趕忙請消防隊到場，鄭保瑞回憶：「我回頭看時也嚇到，急忙叫消防車來救火。」沒想到原來這場車戲還沒拍完，當場急忙向導演道歉：「sorry！我幫你拍一個鏡頭，怎麼知道就燒掉了一台車！」

郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）

值得一提的是，郭富城為了效果，多半都親自上陣演出「斷網」中的危險鏡頭，尤其一場翻越欄杆飛身向下的戲，他由二樓一跳重重摔落，發出咚一聲巨響，全場瞬間嚇傻，僅管真的摔得不輕，他依舊擠出笑臉，揉揉大腿直呼沒事，事後表示：「我覺得出來的效果是好的，所以覺得是值得的。」敬業態度令人讚賞。導演黃慶勳也補充，我們有責任保護演員安全，所幸這次拍攝下來，各演員拍攝基本上沒受傷，唯獨城城在拍攝時時弄傷了手指甲。

除了天王的敬業態度，這次過程中還有個意外插曲，某日凌晨接到林家棟於另一部電影拍攝中臉部受傷消息，為了不影響拍攝進度，林家棟第二天照常到現場開工，鄭保瑞表示：「我們其實都很擔心，不過跟他通話後覺得他狀態很OK，還是可以拍戲。」因為擔心林家棟的臉腫了會不連戲，導演黃慶勳也隨即為他更改劇本，將文戲改成和城城的近身肉搏戲，也順利完成一場動作場面。

郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）
郭富城危險鏡頭親上陣。（圖：華映提供）

導演 電影 香港

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