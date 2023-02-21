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迪士尼陷歧視風波？串流新作片名太像「Ching chong」

編譯張君堯／即時報導
迪士尼串流平台「Disney Plus」自上線以來不斷推出新作品吸引觀眾，不過一張22日在官方Instagram上曬出的新作品海報卻意外引發「歧視」風波。(取材自Instagram)
迪士尼串流平台「Disney Plus」自上線以來不斷推出新作品吸引觀眾，不過一張22日在官方Instagram上曬出的新作品海報卻意外引發「歧視」風波。(取材自Instagram)

迪士尼串流平台「Disney Plus」自上線以來不斷推出新作品吸引觀眾，不過一張在官方Instagram上曬出的新作品海報卻意外引發「歧視」風波。

Disney官方Instagram在22日貼出訂於3月10日上線的新作「小張能灌籃（暫譯）」（Chang Can Dunk）的海報，只見主角手拿籃球、海報上方還寫著「Nothing is out of reach」的標語，簡介則描述這是一部講述熱愛籃球、備受低估的主角學習如何灌籃的電影

沒想到電影名字「Chang Can Dunk」卻引發網友大肆討論、認為這是否有歧視的性質，只見貼文留言區可以看到網友討論「Chang Can Dunk」是否與歧視用語「Ching chong」、「ching chang chong」有關聯，有人回覆說「我不確定但這感覺有點歧視」、「這聽起來不太對...」和「這肯定有在歧視」，也有人表示「迪士尼還有時間把這個刪掉」、「這是被駭了嗎」。

根據維基百科資料，這部電影早在2019年就宣布開發，只不過被擱置至2021年才繼續製作、並於同年12月殺青。

歧視 電影 迪士尼

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