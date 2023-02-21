「陳情令」男星家暴影片曝光 爆粗口、手持掃把揍女友

何龍龍曾演過電影「陳情令」。圖／摘自微博

29歲中國男星何龍龍曾演出「盜墓筆記」系列、電影 「陳情令」等作品，俊美外型備受矚目，但近日他竟遭爆吃軟飯、劈腿，甚至傳出疑似家暴 女友，影片曝光後，網路掀起一片熱議。

何龍龍相關影片，21日於中國狗仔「懂瓜呱」直播中曝光，畫面中，何龍龍發生爭執，拿起一旁掃把，直接大罵：「妳他X綠個人很光榮啊？」女友回：「我沒綠你，你先查孩子不就完了嗎？」看到女友持續拿手機 錄影，何龍龍失控，拿著掃把一陣狂揍，女方仍持續錄影，不斷啜泣，畫面中出現的手也不斷地發抖。

影片來源：YouTube

據了解，女方是何龍龍的工作人員，狗仔指出何龍龍長期靠女友接濟，且還有過劈腿、約砲、騷擾前女友、逼女友吃精神藥物等渣行，另一段影片則顯示，何龍龍拿掃把打人後仍不罷休，嘴裡叨叨不休：「妳就是X逼」、「我打死妳」，絲毫不避諱自己動粗，女方聞言也回嘴：「就是那麼X才跟你在一起，結果何龍龍再度抓狂，動手推倒女方。

何龍龍曾演過「盜墓筆記」系列中的霍道夫。圖／摘自微博