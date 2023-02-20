從小就被比較 蘇蕊克魯斯現在曝光度不如布裘之女喜蘿
兩個都有超級巨星爸爸、都在外界高度關注之下出生的女孩，從小就一直被相提並論，現在都是16歲、像朵花的年紀，媒體曝光上卻已有天壤之別？有別於湯姆克魯斯的親生女兒蘇蕊目前並未過著高調、吸引外界關注的生活，布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的親生長女喜蘿，倒是備各方看好將是演藝圈的明日之星。
蘇蕊與喜蘿的生日只差了一個多月，都是含著金湯匙出生，面對的環境始終有很大的不同。蘇蕊小時候備受爸爸疼愛，走到哪兒都會抱著她，一堆狗仔偷拍照都見到她躺在爸媽懷裡，像個被呵護的小公主。反而蘇蕊從小身邊就有沒血緣關連的哥哥、姊姊，並不特別被突顯，很長一段時間還都打扮成像小男生的樣子，一點都沒有蘇蕊那種「嬌貴千金小姐」模樣。
隨著湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚、蘇蕊與媽媽在紐約相依為命，不但和父親日漸疏遠、直到多年未再見面，凱蒂雖不會嚴格限制她外出，卻也不會讓她太常高調曝光，她也變得有點像個謎，就算還是容易被狗仔攝影偷拍，沒有人知道她對自己未來的想法。蘇蕊因為從小就長得漂亮，一直被預期會接棒父母走到幕前，只是到現在16歲了，感覺比人們預期的還低調，少出風頭。
而老是喜蘿像個小男生的喜蘿，這兩年突然穿著與打扮變得女性化，更顯得清秀修長，也更有「明日之星」的架式，尤其她在MV跳舞的畫面引發各方討論，讓她成了各方矚目的焦點，亦很難得的「甩開」老是跟她被綁在一起、大她一個多月的蘇蕊，自己成為八卦刊物最新封面主角。
根據雜誌的報導，她現在每周都賺進1萬4000美元，除了會接一些跟跳舞有關的工作外，還會兼家教以及擔任製片助理，負責從一些書籍裡尋找可以拍片的題材，裘莉的新片就有她的參與。她雖然和媽媽一起生活，與父親布萊德彼特也已重拾過去的親情，彼此關係很好，她也幫忙勸媽媽不要再僵持、趕快辦妥離婚，希望父母至少還能做回朋友。她自己也很容易能跟別人混熟，裘莉亦不禁止她戀愛，也許再過一陣子，她就會有更多新聞，繼續成為外界目光焦點。
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