從小就被比較 蘇蕊克魯斯現在曝光度不如布裘之女喜蘿

蘇蕊克魯斯（左）始終是漂亮千金的模樣，喜蘿裘莉彼特倒是很長一段時間像個小男生。圖／摘自Star

兩個都有超級巨星爸爸、都在外界高度關注之下出生的女孩，從小就一直被相提並論，現在都是16歲、像朵花的年紀，媒體曝光上卻已有天壤之別？有別於湯姆克魯斯 的親生女兒蘇蕊目前並未過著高調、吸引外界關注的生活，布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的親生長女喜蘿，倒是備各方看好將是演藝圈的明日之星。

蘇蕊與喜蘿的生日只差了一個多月，都是含著金湯匙出生，面對的環境始終有很大的不同。蘇蕊小時候備受爸爸疼愛，走到哪兒都會抱著她，一堆狗仔偷拍照都見到她躺在爸媽懷裡，像個被呵護的小公主。反而蘇蕊從小身邊就有沒血緣關連的哥哥、姊姊，並不特別被突顯，很長一段時間還都打扮成像小男生的樣子，一點都沒有蘇蕊那種「嬌貴千金小姐」模樣。

隨著湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚、蘇蕊與媽媽在紐約相依為命，不但和父親日漸疏遠、直到多年未再見面，凱蒂雖不會嚴格限制她外出，卻也不會讓她太常高調曝光，她也變得有點像個謎，就算還是容易被狗仔攝影偷拍，沒有人知道她對自己未來的想法。蘇蕊因為從小就長得漂亮，一直被預期會接棒父母走到幕前，只是到現在16歲了，感覺比人們預期的還低調，少出風頭。

而老是喜蘿像個小男生的喜蘿，這兩年突然穿著與打扮變得女性化，更顯得清秀修長，也更有「明日之星」的架式，尤其她在MV跳舞的畫面引發各方討論，讓她成了各方矚目的焦點，亦很難得的「甩開」老是跟她被綁在一起、大她一個多月的蘇蕊，自己成為八卦刊物最新封面主角。