「回到未來」眾星又聚首 快38年後變這樣

克里斯多夫洛伊（左起）、米高福克斯、莉亞湯普森、湯姆威爾森近日再度齊聚一堂。圖／摘自IG

經典賣座名片「回到未來」是許多觀眾最美好的回憶，前後共3集也被視為影史上最完美的3部曲之一，至今還有一堆影迷要求能和幾位主要演員包括米高福克斯、莉亞湯普森、克里斯多夫洛伊等見面，因而每年都會有一些粉絲見面活動在全美各地舉行，他們也都會像去參加同學會一樣，懷抱著喜悅的心情出席。

近日在俄勒岡州的大城波特蘭，又有一場「回到未來」影迷見面會，米高福克斯、克里斯多夫洛伊、莉亞湯普遜和扮演反派「畢福」的湯姆威爾森再度開心團聚，留下殺青近38年後的合照。當年快要50歲的克里斯多夫洛伊現已年過80，但因為那時的樣子就超成熟，現在反而看來最沒有太大的改變。

影片來源：YouTube

在片中一開始超齡扮演中年媽媽的莉亞，真實年紀也早就過了電影 裡的年齡，卻比她當時的老妝還顯得亮麗，她很開心能與這些拍片認識的朋友每年定期聚會，每次現身影迷活動總是興高采烈。只比她小不到10天卻演她兒子的米高，由於得到帕金森氏症，與昔日活潑健康的模樣大不同，卻還是精神不錯。他因為對帕金森氏症的治療、研究貢獻卓著，獲奧斯卡 主辦單位頒發一座金荷蕭特人道精神特別獎，晉升小金人得主，夥伴們都為他開心。

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