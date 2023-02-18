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奪回蘇打綠團名首開唱 團員哭成淚海 青峰：人生百態

記者王郁惠／即時報導
魚丁糸奪回蘇打綠團名後，今重返台北小巨蛋開唱。圖／環球音樂提供
魚丁糸奪回蘇打綠團名後，今重返台北小巨蛋開唱。圖／環球音樂提供

魚丁糸今起重返台北小巨蛋舉辦季節限定版的「池堂影夜」巡演，經歷與前老闆林暐哲2年多的商標權大戰，他們去年10月成功拿回「蘇打綠」團名，奪回團名後首開唱的他們，談到過往心酸一度淚崩；團長阿福談到多年前改名、粉絲們暱稱也改為「浮萍」，「今天是『限定版』倒數第二場」，立馬被主唱青峰打斷更正：「你這樣說好像魚丁糸以後不會出來了，誰准你畫地自限的！」

不同於去年的版本，隨著疫情解封，外國團隊不再只是隔空遙控，而是齊聚小巨蛋，實地調整成完全沉浸式演出，為了爭取進場時間，魚丁糸忍痛取消17日加場，並讓粉絲自由選擇觀看彩排場或退票，仍吸引2000名粉絲到場支持，魚丁糸也成為首組連總彩都有商機的藝人，粉絲也死守承諾不爆雷，但仍是直讚「看了一場很真實、但很精采的彩排」、「好感動，但要忍著不說」。

季節限定版的一樓觀眾區從原本佈滿荷花沼澤地變成了木棧道布置，魚丁糸開場也從原本的冬眠轉由春暖花開中醒來，以嶄新「春遊趣」裝扮登場，歌單也更動7首新選曲。在演唱完「近未來」、「小時候」和「星月花火」組曲後，貝斯手馨儀突然淚灑舞台，鍵盤手阿龔也泛淚，青峰卻跳Tone自曝演唱「四季狂想」太用力、右肩落枕，要鼓手小威幫他按摩，場面荒誕又搞笑，青峰笑說：「人生百態呀！後面在按摩，前面在哭，我這邊是身體上的按摩，她是心理的按摩。」

馨儀談起過去的心路歷程，哽咽感性告白：「在面對無法改變的事情時候，只能接受，雖然這過程滿艱苦的，但再怎麼困難，也要一步一步往前走。」並細數過去一年裡，魚丁糸完成了4張復刻專輯，錄音過程宛如像過去的自己再遇見，青峰也哀怨表示：「錄了80幾首，加上我個人也有出片，一共錄了100多首，真的是一個非常要命的事情，有夠累的。」搞笑不失感性，讓粉絲情緒也跟著又哭又笑。演唱會明天還有一場。

魚丁糸今晚舉辦季節限定版「池堂影夜」巡演，演唱會華麗大升級。圖／環球音樂提供
魚丁糸今晚舉辦季節限定版「池堂影夜」巡演，演唱會華麗大升級。圖／環球音樂提供
魚丁糸季節限定版「池堂影夜」巡演，從去年的冬眠轉為春暖花開設計。圖／環球音樂提供
魚丁糸季節限定版「池堂影夜」巡演，從去年的冬眠轉為春暖花開設計。圖／環球音樂提供

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