湯姆克魯斯又要大賺？「不可能的任務7」試片口碑超好

「白寡婦」凡妮莎柯比回歸「不可能的任務：致命清算 第一章」。圖／摘自imdb

距離今年7月上映還有接近半年，湯姆克魯斯 備受矚目最新大作「不可能的任務：致命清算 第一章」，已經悄悄展開試映，而且反應相當不錯？

好萊塢大片以往在正式上映前常會秘密舉行試映，來檢驗觀眾的反應，是否還有需要修改的地方。湯姆克魯斯代表作「捍衛戰士」就曾經在秘密試映後，決定要再加一場他和女主角凱莉麥姬莉絲的親熱戲，他那時都已經在拍「金錢本色」、髮型都不一樣，只好設法把頭髮弄溼，才不會跟前面拍攝的部分不連戲。根據歐美網站的報導，「不可能的任務：致命清算 第一章」應該不太需要再補戲，因為這一個試映的版本已經比3小時再長一點，極有可能打破此系列片長最長的紀錄，且這部片還只是「致命清算」的第一章，還有下集「第二章」。

眾所周知，湯姆克魯斯自從新冠肺炎疫情 爆發的第一年就在拍攝「不可能的任務：致命清算 第一章」，拍了超過一年才殺青，現在還在拍「第二章」，如此曠日廢時除了疫情干擾外，就在於故事和人物的情節太豐富，只一集根本說不完，大家不知道的是，就算分成兩集，依然有可能片長要達3小時才能說完上半段的故事。先睹為快的觀眾除了大讚湯姆克魯斯再度展現「為戲不要命」的狂人作風，拍了一堆觀眾看到驚呼的動作場面，以至於到片子放映結束時，大家都鼓掌叫好。此集劇情的轉折、情感的描寫都更豐富，而且不同於之前各集，這一集真的感受到湯姆克魯斯扮演的伊森杭特是有極限的，他的故事是會劃下句點的。