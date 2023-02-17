我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這類人電子報稅 終於可「直接存款」拿退稅了

韓娛大佬被爆私吞5.8億美元 曾遭國際通緝

湯姆克魯斯又要大賺？「不可能的任務7」試片口碑超好

記者蘇詠智／即時報導
「白寡婦」凡妮莎柯比回歸「不可能的任務：致命清算 第一章」。圖／摘自imdb
「白寡婦」凡妮莎柯比回歸「不可能的任務：致命清算 第一章」。圖／摘自imdb

距離今年7月上映還有接近半年，湯姆克魯斯備受矚目最新大作「不可能的任務：致命清算 第一章」，已經悄悄展開試映，而且反應相當不錯？

好萊塢大片以往在正式上映前常會秘密舉行試映，來檢驗觀眾的反應，是否還有需要修改的地方。湯姆克魯斯代表作「捍衛戰士」就曾經在秘密試映後，決定要再加一場他和女主角凱莉麥姬莉絲的親熱戲，他那時都已經在拍「金錢本色」、髮型都不一樣，只好設法把頭髮弄溼，才不會跟前面拍攝的部分不連戲。根據歐美網站的報導，「不可能的任務：致命清算 第一章」應該不太需要再補戲，因為這一個試映的版本已經比3小時再長一點，極有可能打破此系列片長最長的紀錄，且這部片還只是「致命清算」的第一章，還有下集「第二章」。

眾所周知，湯姆克魯斯自從新冠肺炎疫情爆發的第一年就在拍攝「不可能的任務：致命清算 第一章」，拍了超過一年才殺青，現在還在拍「第二章」，如此曠日廢時除了疫情干擾外，就在於故事和人物的情節太豐富，只一集根本說不完，大家不知道的是，就算分成兩集，依然有可能片長要達3小時才能說完上半段的故事。先睹為快的觀眾除了大讚湯姆克魯斯再度展現「為戲不要命」的狂人作風，拍了一堆觀眾看到驚呼的動作場面，以至於到片子放映結束時，大家都鼓掌叫好。此集劇情的轉折、情感的描寫都更豐富，而且不同於之前各集，這一集真的感受到湯姆克魯斯扮演的伊森杭特是有極限的，他的故事是會劃下句點的。

在「不可能的任務：致命清算 第一章」，扮演冷艷女間諜的蕾貝卡佛格森、「白寡婦」凡妮莎柯比都再度回歸之外，還加入「美國隊長」系列的「卡特探員」海利艾特沃，以及「星際異攻隊」中的「螳螂女」龐克萊門捷夫，美女陣容比以往都更堅強，且阿湯和眾女之間的恩怨糾葛更加複雜，確實還未上映已經讓觀眾高度期待，不過這片拍攝太久，成本狂漲到逼近3億美元，阿湯背負的票房壓力奇大，外界都在等著看他是否能繼去年「捍衛戰士：獨行俠」的票房奇蹟之後再創新紀錄。

湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」挑戰更高難度的動作表演。圖／摘自i...
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」挑戰更高難度的動作表演。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯（右）與海莉艾特沃在「不可能的任務：致命清算 第一章」有緊張的飛車場面...
湯姆克魯斯（右）與海莉艾特沃在「不可能的任務：致命清算 第一章」有緊張的飛車場面。圖／摘自imdb
「不可能的任務：致命清算 第一章」近期秘密試映，傳出好評。圖／摘自imdb
「不可能的任務：致命清算 第一章」近期秘密試映，傳出好評。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 疫情 間諜

上一則

大陸捧20億邀劉文正復出？微博網友傻眼「詐騙吧」

延伸閱讀

布裘親生長女喜蘿已原諒老爸 要媽趕快離婚 「別再惡鬥」

布裘親生長女喜蘿已原諒老爸 要媽趕快離婚 「別再惡鬥」
名導史匹柏當面盛讚阿湯哥 「救了好萊塢一命」

名導史匹柏當面盛讚阿湯哥 「救了好萊塢一命」
影／史蒂芬史匹柏當面告訴湯姆克魯斯：你救好萊塢一命

影／史蒂芬史匹柏當面告訴湯姆克魯斯：你救好萊塢一命
獲讚「印度阿湯哥」是羞辱？ 「寶萊塢之王」粉絲氣炸了

獲讚「印度阿湯哥」是羞辱？ 「寶萊塢之王」粉絲氣炸了

熱門新聞

劉文正驚傳病逝美國。（本報資料照片）

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

2023-02-15 01:55
劉文正15日被傳病逝，家人表示才和他通過電話。(本報資料照片)

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-15 23:03
陳飛宇床照曝光。(取材自微博)

吳亦凡2.0？陳凱歌兒子陳飛宇「酒店開房」床照曝光

2023-02-13 00:39
夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

2023-02-16 10:15
劉文正。 圖／聯合報系資料照

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

2023-02-15 15:53
李玟情人節突然發文表示離開是最好的選擇。(取材自微博)

李玟親斬11年豪門婚姻？情人節突認：離開最好的安排

2023-02-13 21:54

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用
索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞