「小美人魚」最新預告曝光 真人版烏蘇拉是「天后」

「小美人魚」最新預告釋出許多新畫面。(影片截圖)

迪士尼 真人動畫改編電影 「小美人魚」是2023年暑假檔的重點大片，更找來「芝加哥」金獎導演 勞勃馬歇爾(Rob Marshall)，女主角「艾莉兒」時則選擇黑人女歌手荷莉貝利（Halle Bailey），引發網友議論，但她的動人美聲確實是本片看點之一，大反派「烏蘇拉」找來喜劇天后梅莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy），在最新釋出預告中，梅莉莎也首度亮相。

雖然最新預告僅30秒，不過烏蘇拉的全身紫色八爪已經現身，更只露出一雙猙獰的雙眼，短短一秒鐘左右的畫面，就讓人好奇梅莉莎會怎麼演出。

喜劇天后梅莉莎麥卡錫「小美人魚」演出反派烏蘇拉。(影片截圖)

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此外，由烏蘇拉化為人形、魅惑艾力克王子的美艷女性，則由來自英國倫敦的21歲女孩潔西卡亞歷山大（Jessica Alexander）飾演。模特兒出生的她，除了擁有破百公分長腿，身形骨感，雙峰和翹臀卻相當有料，五官還有克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）融合海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）的神韻，消息公開後，Instagram粉絲大漲。

烏蘇拉由喜劇天后梅莉莎麥卡錫是演，而化為人形、魅惑艾力克王子的版本，則由女模潔西卡亞歷山大飾演。（取材自Instagram）

先前女主角選擇荷莉，引發原作粉絲不滿，認為與動畫形象不符，導演勞勃馬歇爾也出面反駁，「我完全沒預料到，因為我覺得在某些程度上，我們所做的決定超越了大家的想法」，並說這樣的選角其實對這個世界來說還是很重要的。

此外，勞勃也證實電影版的「艾瑞克王子」會與動畫、原作版不一樣，「艾瑞克在原作的戲分，我相信就連動畫版的製作群都會同意我的想法，這是一個呆板、平面而且沒有成長弧線的王子，但我們的電影發展出一個完整的故事線，他會有一個母親，也就是女王，這是本片的新元素，他與艾莉兒有很相似的故事線」，更說整部電影重心會是兩個處境相似的人如何找到彼此，打破偏見的動人童話。