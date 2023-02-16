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Jennie齊瀏海拍內衣大片 擠「深溝」又萌又性感

記者曾智緯／即時報導
時尚品牌CALVIN KLEIN又放送Blackpink Jennie新一季美照了。(取材自Instagram)
時尚品牌CALVIN KLEIN又放送Blackpink Jennie新一季美照了。(取材自Instagram)

時尚品牌CALVIN KLEIN（CK）又放送Blackpink成員Jennie新一季美照了！這一次，Jennie不再遮遮掩掩，只穿運動型內衣，並正面示人，直接秀出「深溝」，搭配她的齊瀏海造型，又萌又性感，照片曝光後，立即吸引超過數十萬網友朝聖，並回應說：「妳太性感了，實在讓我受不了！」

繼去年9月之後，CALVIN KLEIN再度曝光了南韓天團Blackpink成員Jennie的內衣代言廣告，不同於上一季的茶色中分長直髮，這一次現身鏡頭前，髮型則換上了過去少見的黑色齊瀏海，使人覺得又萌又可愛。但Jennie詮釋起新款的CALVIN KLEIN內衣也沒在客氣，像是其中一套新款運動型，她便盤腿坐向前傾，擠出深V乳溝，搭配迷濛的眼神，性感度大增。而另一套內衣則是復刻了1996年的經典設計，巧合的是當年也是Jennie出生年份，頗有新、舊世代傳承的意味。

天團Blackpink成員Jennie拍攝時尚品牌CALVIN KLEIN內衣廣...
天團Blackpink成員Jennie拍攝時尚品牌CALVIN KLEIN內衣廣告。(取材自Instagram)
天團Blackpink成員Jennie拍攝時尚品牌CALVIN KLEIN內衣廣...
天團Blackpink成員Jennie拍攝時尚品牌CALVIN KLEIN內衣廣告。(取材自Instagram)

不僅如此，Jennie還演繹以短版背心上衣，混搭CALVIN KLEIN的丹寧外套、牛仔褲的Look，讓原本應該率性的風格又增添許多性感元素。值得一提的是，過去CALVIN KLEIN在拍攝Jennie時多由韓裔攝影師操刀，不過此次則邀請了Mert Alas與Marcus Piggott所組成雙人攝影組來掌鏡，刻意將影像以黑、白調性呈現，符合品牌強調現代簡約和時髦的氛圍，亦獲得網友好評。

天團Blackpink成員Jennie拍攝時尚品牌CALVIN KLEIN內衣廣...
天團Blackpink成員Jennie拍攝時尚品牌CALVIN KLEIN內衣廣告。(取材自Instagram)

攝影 韓裔 南韓

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