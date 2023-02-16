威爾史密斯也「假死」？「我是傳奇2」證實回歸
威爾史密斯籌備多年，終於順利要拍的「我是傳奇2」並未受到奧斯卡掌摑事件影響，近期「我是傳奇」監製、編劇阿奇瓦高斯曼接受「Deadline」訪談，提到他與華納兄弟影業的合約，提到「我是傳奇2」會設定在首集故事的多年後，至於威爾史密斯早在當年結尾就為了救人壯烈犧牲，續集會採用當年DVD、藍光的特別版結局扶正，改成男主角並未犧牲，與其他生還者一起順利逃逸。
阿奇瓦也證實故事會更貼近 1954 年由李察麥森撰寫的原作小說，提到他近期無比著迷「最後生還者」，「我們在這部作品看到一個末日後的世界，20年至30年的發展，也看到地球如何回歸到原始，『人類不再是主要居民』的概念其實充滿一種美感」，並提到故事續集會強調人類已經不是地球霸主，暗示可能出現更多生物。
不過威爾史密斯的故事會如何延續，迄今也值得討論，至於「黑豹」、「金牌拳手」系列當紅小生麥可B喬登戲份未明，但僅知會是非常重要的角色，此外「我是傳奇」曾出現的「黑暗獵人」可能在續集會有更多改變，阿奇瓦相當期待未來世界如何呈現，然則他與導演法蘭西斯勞倫斯合作的「康斯坦汀：驅魔神探2」已在優先籌備中，法蘭西斯對於「我是傳奇2」興趣較低，屆時可能會需要另尋他人執導。
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