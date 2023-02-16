威爾史密斯也「假死」？「我是傳奇2」證實回歸

威爾史密斯主演「我是傳奇2」目前正在積極前置作業。圖／華納兄弟提供

威爾史密斯 籌備多年，終於順利要拍的「我是傳奇2」並未受到奧斯卡 掌摑事件影響，近期「我是傳奇」監製、編劇阿奇瓦高斯曼接受「Deadline」訪談，提到他與華納兄弟影業的合約，提到「我是傳奇2」會設定在首集故事的多年後，至於威爾史密斯早在當年結尾就為了救人壯烈犧牲，續集會採用當年DVD、藍光的特別版結局扶正，改成男主角並未犧牲，與其他生還者一起順利逃逸。

阿奇瓦也證實故事會更貼近 1954 年由李察麥森撰寫的原作小說，提到他近期無比著迷「最後生還者」，「我們在這部作品看到一個末日後的世界，20年至30年的發展，也看到地球如何回歸到原始，『人類不再是主要居民』的概念其實充滿一種美感」，並提到故事續集會強調人類已經不是地球霸主，暗示可能出現更多生物。