劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

夏玉順(右)稱是劉文正永遠的經紀人。(夏玉順提供)

近日因70年代男神偶像始祖劉文正 死訊真假與否鬧得沸沸揚揚的劉文正經紀人夏玉順，遭華航內部人士爆料，在今年1月29日搭華航CI004航班，自台北飛往舊金山 ，但他在飛機上吵鬧，機長在降落後，請舊金山當地警察 把夏玉順帶下飛機。

對此，華航證實該班機有發生旅客滋擾事件，不過並未證實該名旅客就是夏玉順，但本報記者獨家取得一段影片，發現夏玉順在華航班機上大聲喧嘩，引來華航空服嚴聲斥責請他回座。

一代巨星劉文正驚傳死訊，最早開始此消息來源則是從過去曾密切合作的前經紀人夏玉順口中說出，但相隔一日，夏又突然改口透露劉文正並沒有過世，而是中國媒體誤傳消息導致，導致死訊消息成烏龍。

今日有華航內部人士爆料，夏玉順在今年1月29日搭華航CI004航班，自台北飛往舊金山，但他在飛機上吵鬧，機長在降落後，請舊金山當地警察，把夏玉順帶下飛機。

該影片中夏玉順在航程間不停地在商務艙空間走動，並大聲喧嘩，表示自己被掉下來的鋼鐵砸到手，並不時對空服有些肢體動作，遭到空服斥責「不要手來腳來(意指動手動腳)」。空服不斷安撫其就坐，但仍可見到夏非常躁動。

對此，本報記者致電夏玉順電話一直關機中，另支則響了10聲仍未能接通，未能取得其回應。

華航內部人士透露，空服經常在服勤時，遭到客人無理對待，但是華航管理高層從來都不關心員工權益受損，像是夏玉順這樣的客人，這樣的行為不是第一次，而是有好幾次了，但公司從來都沒有積極面對，把華航內部的管理，搞成白色恐怖一樣。原本夏玉順在客艙內滋擾的事情，沒什麼人提起，但是這兩天為了劉文正的新聞，吵得很熱，所以才又被空服員提起。

知名經紀人夏玉順。(資料照，記者屠惠剛／攝影)

對此，華航並未證實該名乘客是否為夏玉順，不過華航表示，1月29日台北飛往舊金山CI004航班，的確有發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。

事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動。

華航強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。